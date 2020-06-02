SNADEP تطالب بوضع السكنات الوظيفية تحت تصرف وإشراف الوزارة

طالبت، اليوم الثلاثاء، النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية “SNADEP ” بضرورة وضع جميع السكنات الوظيفية الإلزامية لضرورة الخدمة الملحة للمدارس الابتدائية تحت تصرف وإشراف وزارة التربية الوطنية.

وأفادت النقابة الوطنية، في بيان لها، أنه وفور اعتمادها بفتح النقاش مع الزملاء المديرين عبر كامل التراب الوطني بواسطة التواصل المتاحة في ظل جائحة كورونا.

خلص المكتب الوطني جملة من المطالب أبرزها وضع جميع السكنات الوظيفية الالزامية لضرورة الخدمة الملحة للمدارس الابتدائية تحت تصرف وإشراف وزارة التربية الوطنية وحل كل مشاكلها العالقة واقتراح منحة ايجار للمدبرين غير المستفيدين من هذا الحق القانوني إلى حين تسوية كل المشاكل وهذا بداية من السنة الدراسية 2020-2021.

كما طالبت النقابة أيضا بإلحاق تسيير المدرسة الابتدائية بوزارة التربية وفصلها عن البلدية في أقرب وقت ممكن وتزويدها بميزانية تسيير مستقلة، بالإضافة الى مطالب اخرى.