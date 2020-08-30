“CNES”..أربعة تقارير إقتصادية على طاولة الحكومة قريبا

سيرفع المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي “CNES” أربعة تقارير إلى الحكومة قريبا تتعلق بتفيذ مخطط الإنعاش الإقتصادي.

كشف رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، رضا تير، اليوم الاحد، أنه سيتم قريبا رفع اربعة تقارير اقتصادية، عمل عليها ازيد من 250 مدراء تنفيذيين وزاريين للسلطة العليا للبلاد.

وقال تير، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه ومن بين هذه التقارير الأربعة، التي تتمشى مع مخطط الإصلاح الإقتصادي، هناك تقرير يهدف أساسا إلى تشجيع ممارسة انشطة الأعمال.

مشيرا في السياق ذاته أن التقارير الاخرى مست أساسا نظام الإحصاء الوطني، ونظام التعاون لترويج القطاع الفلاحي بالإضافة غلى الإنتقال الطاقوي.

وأكد تير، بخصوص ظاهرة البطالة، على ضرورة السعي من اجل استحداث طرق مدعمة للتوظيف، من خلال تحليل سوق العمل بالجزائر.

كما دعا رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي من جهة أخرى إلى ضرورة إلغاء التجريم على فعل الإدارة، مع الاخذ بعين الإعتبار أن مواجهة الظرف الراهن للبلاد، يجعل الكثير من رجال الأعمال يتخوفون من إبرام اي اتفاقيات وعقود للاستثمار.

وقال تير ان “الجزئر اليوم وصلت لوضع صعب لم يسبق له مثيل”.

ودعا المسؤول إلى ضرورة مراجعة جميع النصوص السامية التي تم سنها لفائدة فئة من الأشخاص.