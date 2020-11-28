91642 منصب للتوظيف خلال السنة المالية المقبلة

كشف المدير العام للميزانية عبد العزيز فايد نهار أمس أنه من المرتقب أن يبلغ عدد مناصب التشغيل خلال سنة 201291642 منصبا جديد باثر مالي يقدر ب35.52 مليار دج ، وينقسم هذا العدد حسب ذات المسؤول بين 44915 منصبا ماليا جديدا و46912 توظيفا جديدا في المناصب الشاغرة.

هذا وأكد ذات ذات المسؤول أن التعليم العالي سيكون أحد أكبرالقطاعات استقبالا للتوظيف خلال هذه السنة ب8728 منصبا جديدا،وذلك راجع الى القرارات الأخيرة بإحالة المئات من شيوخ الجامعات على التقاعد وكذا لتعويض الاشخاص الذين وافتهم المنية في ذات القطاع الحساس ويوجد من هذه المناصب 4000 منصب جديد بالإضافة الى 4728 منصبا لسد الشواغر، وتشمل هذه المناصب كافة القطاعات التابعة للتعليم العالي على غرار الجامعات ومصالح الخدمات الجامعية،وتتنوع المناصب من تخصصات ذات مستوى عالي كالأساتذة والمختصين في المخابر بالإضافة إلى اعوان أمن وأعوان المطاعم والسائقين وأعوان النظافة غيرها.

محمد بن ترار