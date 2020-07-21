9 آلاف طلب استثمار جديد

* رفع أسعار الكهرباء للأسر أمر غير وارد

أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار أن رفع أسعار الكهرباء والغاز الموجه للاستهلاك المنزلي أمر غير وارد في الوقت الحالي لكن سيتم النظر فيه بالنسبة للمؤسسات والشركات الكبرى , مبرزا أن مجمع سوناطراك تؤثر على غرار الشركات الدولية بجائحة كورونا إلا قطاع المحروقات يحوز على 8800 ملف استثمار جديد .

وقال وزير الطاقة خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أنه من غير المعقول أن يكون سعر الكهرباء الذي تدفعه الشركات والمؤسسات الكبرى نفس السعر الذي يدفعه المواطن البسيط في المنازل وكشف في نفس السياق أن قطاع الطاقة بصدد دراسة أسعار الكهرباء والغاز، حيث سيتم استحداث تغييرات جد معقولة ومناسبة بهدف توفير أحسن الخدمات وكشف بالمناسبة أنه تم تخصيص 27 مليار دينار لغاية 2030 للاستثمار في استغلال الطاقات المتجددة وتحقيق النجاعة الطاقوية.

وفيما يخص نشاط المجمع البترولي سوناطراك اعترف وزير الطاقة أنه تأثرا كثيرا نشاطاته بسبب تداعيات فيروس كورونا المنتشر في العالم مشيرا إلى أن النصوص التنظيمية لقانون المحروقات ستكون جاهزة قبل سبتمبر المقبل بهدف تطوير المؤسسة وتوفير مناخ ملائم لاستقطاب الشركاء الأجانب، مشيرا إلى تسهيلات كبيرة للشركاء المحليين والأجانب تهدف إلى إعادة بعث الإنتاج الطاقوي، و البحث عن شركاء أقوياء وفعالين لتحقيق النجاعة الطاقوية وبلغة الأرقام كشف المسؤول الأول عن القطاع عن وجود 8800 طلب استثمار جديد لدى شركة سوناطراك وستعطى الأولوية عند دراستها حسب الوزير إلى المؤسسات التي تخلق الثورة ومناصب العمل من اجل تحقيق نمو اقتصادي فعال.

باية ع