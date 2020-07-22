8000 منصب ينتظر الأساتذة الاحتياطيين

كشفت وزارة التربية الوطنية على لسان مدير تسییر الموارد البشرية بالوزارة ، عبد الحمید درياس في تصريح صحفي ، عن وجود 8 آلاف منصب شاغر في قطاع التربیة موجه لتوظیف الأساتذة الاحتیاطیین وأساتذة المدارس العليا.

وأشار ذات المسؤول أن الأولوية في التوظیف ستكون لخريجي المدارس العلیا، أما عملیة توزيع القوائم الاحتیاطیة ستكون حسب حاجة كل ولاية في الأطوار التعلیمیة الثلاث عكس ما تم ادعاؤه بالغاء القسم الابتدائي الذي في الحقيقة هو صاحب الكم الاكبر من المناصب ، وسيتلقى الأساتذة الاحتياطيين استدعاءات رسمیة توثق بوصل استلام تلیھا اتصالات ھاتفیة ورسائل نصیة للمعنیین بالأمر حسب أرقام الهواتف المسجلة لدى المديريات ، كما طالب من الأساتذة الاحتیاطیین التواصل مع مختلف مديريات التربیة عبر الھاتف للتحقق من موقعهم وموعد بلوغهم ، وعدم التنقل تجنبا للاكتظاظ لتفادي تفشي فیروس كورونا ، هذا وأشار درياس انه سیتم تحديد توقیت الحضور إلى مديريات التربیة بمواعد رسمية لتنظیم العملیة، مؤكدا على ضرورة احترام المواعید حتى تسیر العملیة في أحسن الظروف. مؤكدا أن الطور الابتدائي سیتحصل على حصة الأسد من عملیة التوظیف خاصة في مادة اللغة العربیة والتي تبلغ 100 في المائة أما الطورين المتبقیین فتختلف من ولاية إلى أخرى. وعن الدخول المدرسي قال إنه سیتم خلال 23 و26 ، 27 سبتمبر 2020 ،أما الانطلاقة الفعلیة للدروس ستكون يوم 4 أكتوبر 2020 على أن تتغير الرزنامة في حالة استمرار فيروس الكورونا الذي يتحكم في السنة الدراسية لان صحة التلاميذ وعمال القطاع أولوية دائمة .

محمد بن ترار