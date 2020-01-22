8 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام السابق لحديقة الحامة وإطارات سابقة بتهم فساد

الأولى
عن وافي مهاجري 106

التمس وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي  المتخصص  في قضايا مكافحة الفساد  بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة  عقوبات تراوحت ما بين 5 و 8 سنوات حبس نافذ في حق 8 متهمين من بينهم المدير العام السابق لحديقة التجارب الحامة و كذلك اطارات إدارية سابقة و عدد من أعوان الأمن بحديقة الحامة.

ووجهت للمعنيين تهم تتعلق تبديد اموال عمومية و إختلاس أموال عمومية بالاضافة الى تهمة اساءة استغلال الوظيفة.

المتهمون قاموا بإختلاس و سرقة حوالي 30 دراجة نارية كانت مخصصة لعمال الحديقة من أجل التنقل والعمل بها و لكن تم تحويلها و سرقتها من قبل المتهمين بالاضافة الى اختلاس ازهار نباتية من النوع النادر المسماة بأزهار طيور الجنة.

كما قام المتهمون بسرقة حوالي 800 طير مغرد من الحديقة و قطع 500 شجرة بدون سبب، أما السندات الطلبية أين كان المتهمون يستوردون النباتات للحديقة ويتم تضخيم الفواتير و إبرام عدة صفقات بطريقة غير شرعية.

كما قام المتهمون بكراء السيارات الخاصة بحديقة التجارب الحامة من عند وكالة خاصة واحدة فقط ويتم تضخيم تلك الفواتير.

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