8 أشخاص مصابين بفيروس كورونا يغادرون مستشفى بوفاريك الأولىالمجتمع عن إلياس بن عبيد في 12 مارس 2020 434 غادر 8 أشخاص مصابين بفيروس كورونا مستشفى بوفاريك اليوم، وتماثل المصابون الثمانية للشفاء ونتائج تحاليلهم أصبحت سلبية. وعاد المصابون الثمانية إلى منازلهم على الساعة التاسعة وربع مساء، ومن بين المصابين المتعافين أطفال أحدهم عمره سنة ونصف. “كورونا المستجد”الانتخابات الرئاسيةالجزائرالجيش الوطني الشعبيالحراكالحراك السلميالحراك الشعبيالحوار الوطني 434 شارك FacebookTwitterGoogle+ReddItWhatsAppPinterestEmail