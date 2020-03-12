8 أشخاص مصابين بفيروس كورونا يغادرون مستشفى بوفاريك

غادر 8 أشخاص مصابين بفيروس كورونا مستشفى بوفاريك اليوم، وتماثل المصابون الثمانية للشفاء ونتائج تحاليلهم أصبحت سلبية.

وعاد المصابون الثمانية إلى منازلهم على الساعة التاسعة وربع مساء، ومن بين المصابين المتعافين أطفال أحدهم عمره سنة ونصف.