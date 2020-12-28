بن كيران …. في زمن القطعان؟ا

بقلم: جمال نصرالله شاعر وناقد أدبي

حسب علماء السياسة والمفكرين الأفذاذ والأتقياء من العقلاء فإن تعريف مصطلح السياسة هي فن الإقناع وليس فن النفاق؟ا…ولئن كنا في عصر المكشوفات العامة والدقيقة أي أن وسائل الاتصال باتت ترصد جميع تحركات الأفراد الأكثر شهرة وجدلا …من بيوتهم حتى أوكار عملهم ,فإن الكثير منهم سامحهم الله لا يتوانون في ارتكاب الخطأ ومن بعد مباشرة يسلكون نقيضه .أو قل التفوه بكلمات ومن ثمة ما يناقضها لدرجة360درجة .فهل ذلك يتم بفغلة منهم أم بطريقة تعمدية مقصودة؟ا

هذا لأن الملاحظ في هذا المضمار له الحق بأن يضع مثل هؤلاء في خانة المغضوب عليهم ليس إلا ؟ا وليس البقاء على تبجيلهم ومتابعتهم عن أنهم ملائكة…. هذا تقريبا ما حدث مع رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران عن حزب العدالة والتنمية بالمغرب الشقيق….والذي ما فتئ فيما مضى يتحدث عن حبه اللامحدود للقضية الفلسطينية وأن الحديث عن هذه القضية هو خط أحمر (وأن فلسطين في قلوبنا قبل أن تكون في عقولنا وأفكارنا)… مؤخرا طلع علينا هذا المسؤول ليتحدث أولا عن موقف خليفته سعد العثماني الذي وقع اتفاق تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.وجلس مع (مائير بن شباط جنبا لجنب) راح بن كيران يبرر ما لا يُبرر وبأسلوب لم يشفع له أنه وجب التريث وعدم التسرع.أو الحكم على حركتنا (وهو يقصد حزبه التابع لحركة الإخوان المسلمين)وأن الدولة المغربية لها حكمة بصيرة فيما تفعله؟ا وهي صاحبة العقل المرجح لمصلحة البلد.

الأشد غرابة حقا وأنت تستمع لهذا المسؤول السابق .بعد أن ملأ الدنيا بتناقضاته الصارخة والتي لا تدل على شيء سوى أنها من تذبذب في الذهنية أو الشخصية الانفصامية ـ حسب علماء النفس ـ ؟ا أنه بدا واضحا من خلال مخرجات حروفه بل عاجزا ومعاق تماما عن التفوه بكلمة تُغضب جلالته…وأنه ماضِ مع كل ما يصدر منه حتى ولو طبّع مع الشياطين والعياذ بالله؟ا..إلى هنا غاب تماما وانقرض مفهوم السياسة..وإذ كان ما يصدر من بن كيران يُعد سياسة ,فإنها على الدنيا السلام …وأن مفهومها المغربي أي الممارسة السياسية تغلب وطغى على كل المفاهيم العالمية المتعارف عليها .وكذا مع الأدبيات عند الدول التي تحترم نفسها .ولا ترضى بالخنوع والخضوع بل تنسحب في كل الحالات أو تصمت حفظا على شرف سيرتها ومسيرتها…وهذا للأسف ما لم يحدث مع نوع من المسؤولين هؤلاء؟ا

رئيس الحكومة الأسبق هذا…أعطى انطباعا سيئا عن أن كل شيء في المغرب يتحرك تحت إمرة جلالته (الملك وما أدراكم ما الملك)وأن الديمقراطية هي فعلا من بنات الجمل والكلمات الرنانة المضيئة والمُدخلة إلى كهوف الظلام في آخر المطاف..وأنه يستحيل أن يقف رجلا شريفا ونقصد مسؤولا ما داخل المملكة كي يقول لجلالته( لا …أنت مخطئ يا حضرة الملك) كيف سيكون مصيره …أهو مصير غامض مثل سابقيه ؟ا ـ ولنا في التاريخ شواهد نحفظها ـ هذه الفوبيا التي تُحني الرؤوس في الأنظمة الملكية أفسدت كثيرا من المواقف..وجعلت الكل يسير مبرمجا (حتى لا نقول شاذا كما وصف بذلك عبد القادر بن قرينة عندنا موقف الإخوان في المغرب) ومن بعده عبد الرزاق مقري قرينه في الطبعة السياسية والانتماء والتيار …حين قال بأن موقفهم الأخير مع التطبيع أخرجهم من جلودهم بعدما وصفهم بالعمالة والخيانة والخذلان؟ا

نحن نعلم جيدا بأن الشرفاء في المغرب والأحرار لن ولم يرضوا أبدا بصفقة العار تلك.وأن التاريخ يحفظ لنا عدة أمثلة ممن باعوا مواقفهم نظير مساومات على حساب قضايا الأمة والمظلومين المقهورين في العالم…وأن التقوّل بكلمة الحق صارت ثقيلة على ألسن هذا النوع من الساسة.الذين وٌضعوا كالدمى..وهم يعلمون جيدا بأنهم معاقون ومكبلون في نوعية المناصب التي ارتضوا بها طمعا في التغيير…. لكن التغيير من المفروض أن يبدأ منهم ومن ذواتهم وليس التكيف مع جميع التطورات والطوارئ بكذا موقف…لا لشيء سوى أن فخامته يرى كذا ؟ا…ـ حتى ولو قال بأن الشمس تشرق من الغرب ـ وكأننا في عهديّ الدولتين العباسية والأموية..والسلاطين والمماليك الذين يبرزون معهم في حديثهم مفاتيح السجون .وقبضات أسواط الجلد والتعذيب…وعيونهم محدقة نحو محاكم التفتيش.

قد يتساءل سائل …ـ كيف ستدافع عن نفسها حركة الإخوان في المغرب ـ وهي التي أثبتت على نفسها حب ولوعة الانحناء لقرارات هي ضد المبادئ العامة التي تربت عليها وجدت من أجلها .أم أنها تيار إخواني مستقل ومنفصل له رؤيته الخاصة للقضايا…وإن كان الأمر كذلك …فلماذا صدعتم رؤوسنا في البدء بأحاديث وحوارات وخطابات…لم تكن إلا جرع تخدير مؤقتة وفي النهاية أبانت الأحداث وتعاقبها نواياكم المتذبذبة وغير المنطقية.عن أنكم صور طبق الأصل للسياسة الخارجية مع كل ما تسجله من عثرات …ورغم ذلك لا تقر بذلك ..وأسفاه …؟ا