72 إجراء لغلق منافذ الفساد

∙ إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية

أكد رئيس قسم التنسيق والتعاون الدولي، بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شعلال مولاي العربي.، أمس، أن نجاعة مخطط الإنعاش الاقتصادي مرهون بإعادة النظر في قانون الصفقات العمومية.

حيث اعتبر شعلال مولاي، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن الإنعاش الاقتصادي، يتطلب أمورا كثيرة لتنفيذه، و لهذا الغرض، اقترحت الهيئة، في إطار الإستراتيجية الوطنية للوقاية و مكافحة الفساد، الذي ستعرضه قريبا على السلطات العمومية، مراجعة وإعادة النظر في قانون الصفقات العمومية، معتبرا إياه أولوية الأولويات.

حيث لفت المتحدث، أنه قد لوحظ في السنوات الماضية، أن منح الصفقات كان يتم و فق مبدأ التراضي البسيط، و هو “فساد مقنن”، و بالتالي يجب إعادة النظر في هذه المنظومة، وإلغاء إجراء التراضي البسيط، وجعله يتم وفق مبدأ التنافس الاحترافي، بحيث تكون إجراءات الصفقات العمومية شفافة، إضافة إلى استعمال الإعلام الآلي، قصد تفادي أي تلاعبات.

5 ركائز وضعت لتحقيق 17 غاية

وفي سياق ذي صلة ، أشار ذات المسؤول، أن إستراتيجية الوطنية التي تحضر لها هيئة مكافحة الفساد، ترتكز على خمس دعائم، تتمثل في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة، و تشجيع وسائل الإعلام والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، و تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي، مع دعم دور وقدرات أجهزة الرقابة والقضاء، و تشجيع التعاون الدولي واسترداد الموجودات، تهدف حسبه إلى تحقيق سبعة عشر غاية، باعتماد 72 تدبيرا وإجراء، كفيلا بالحد من آفة الفساد.

كما أوضح نفس المصدر، بان مكافحة الفساد تتطلب العديد من الإجراءات والأبحاث والوسائل، مشيرا إلى أنه في السابق، لم تكن هناك سياسة واضحة لمواجهة هذه الظاهرة، في تأكيد منه أن التدابير العادية لمكافحة الظاهرة، أضحت عاجزة على الحد من تفشي الفساد، في مختلف مفاصل المجتمع، مؤكدا أن سياسة الهيئة اليوم، تعتمد على الوقاية، عبر غلق كل منافذ الفساد، باتخاذ كل التدابير على مستوى الإدارات والمؤسسات.

طريقة استرجاع الأموال المنهوبة

و في هذا الصدد ، أفصح المتدخل أن الهيئة، قامت بوضع خارطة تحديد مخاطر الفساد منذ سنتين، على مستوى وزارة المالية، و مختلف المديريات لأملاك الدولة و الجمارك و الضرائب، مشيرا أنه تم الانتهاء من إعدادها، بحيث تقوم الهيئة حاليا حسبه، بوضع خرائط مخاطر الفساد على مستوى عدة وزارات، منها التجارة و التعليم العالي، والصحة، والشباب و الرياضة.

أما بخصوص إمكانية استرجاع الأموال المنهوبة و المهربة إلى الخارج، قال مولاي العربي، أن هذا الأمر ليس من اختصاص هيئة مكافحة الفساد، لكنه عبر عن تفاؤله بهذا الشأن، مشيرا أن العملية ليست بالبسيطة، لكن ليست مستحيلة مع وجود إرادة سياسية، لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاستردادها، كاشفا بالمناسبة أن عملية الاسترداد، تكون بعد صدور الأحكام النهائية للمعنيين، ليتم بعد ذلك تتبع الأموال المتواجدة بالخارج، و المطالبة بتحديدها و حجزها، ثم المطالبة باسترجاعها.

مريم خميسة