أكرم جحنيط جاهز لمواجهة سريع غليزان

ج.ن

تعافى قائد الفريق أكرم جحنيط من الإصابة التي كان يشكو منها في الظهر، وأكدت الإدارة جاهزيته لمباراة سريع غليزان المقررة عشية الغد بملعب 8 ماي بسطيف برسم الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وبهذا يسجل جحنيط عودته بعد غياب دام شهر، علما انه انضم إلى تدريبات المجموعة الأسبوع المنصرم، في حين، مشاركة زميله مرباح، في هذا اللقاء، ليست مؤكدة بعد، كونه ما يزال يعاني من إصابة على مستوى الركبة، هذا، وسيغيب عن الفريق المدافع حسين لعريبي والمهاجم ياسر برباش، واللذين اكتفيا بحصة تقوية العضلات، حيث سيعودان إلى التدريبات بداية من الأسبوع المقبل، ويغيب أيضا عن تشكيلة “عين الفوارة” كل من المهاجم الحبيب بوقلمونة لأسباب عائلية، والمهاجم المالي ماليك توري لإصابة في الفخذ.