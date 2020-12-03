إصابة آدم وناس بـ”كورونا”

ثبتت إصابة النجم الجزائري آدم أوناس، مهاجم فريق كالياري الإيطالي لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد، لينضم إلى أربعة لاعبين آخرين بالفريق في الحجر الصحي.

وأعلن النادي المنتمي لجزيرة سيردينيا اليوم الخميس أن الفريق موجود بالفعل في فقاعة العزلة التي يفرضها البروتوكول الصحي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، والذي يسمح للاعبين بالتدريب وخوض المباريات.

وجاءت نتائج الاختبار الذي خضع له دييجو جودين لاعب الفريق إيجابيا في 20 نوفمب الماضي، وتبعه كل من جيوفاني سيميوني وناهيتان نانديز، ثم جاستون بيريرو يوم السبت الماضي.