إستئناف رحلات القطارات يوم 15 ديسمبر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية توضح

ستستأنف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لرحلاتها بدءا من الـ15 ديسمبر القادم، حسبما أعلن عنه جمال بوقزاطة، مدير التكوين بوزارة التعليم العالي.

وأورد بوقزاطة في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الإثنين: “تم تنظيم اجتماع مؤخرا مع المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لدراسة سبل حل مشكل النقل”.

وأضاف ذات المسؤول: “وقد تم تطميننا في هذا الخصوص، باستئناف الرحلات عبر هذه الوسيلة، بدءا من الـ 15 ديسمبر القادم”.

لتبقى الوزارة حسبه، تتابع الوضع عن كثب وتساير قرار فتح النقل ما بين الولايات.

وأضاف ذات المتحدث، وفي إطار تحضيرا للدخول الجامعي المقرر في الـ15 ديسمبر القادم، أنه سيتم عقد لقاء مع الشركاء الاجتماعيين بداية من الأسبوع المقبل.

وسيتم خلال هذه اللقاءات، دراسة وتحديد كل السيناريوهات المحتملة في ظل الظروف الخاصة التي تمليها جائحة كورونا

.حيث أصدرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بيانا توضيحيا بخصوص استئناف قطارات نقل المسافرين لنشاطها.

وجاء في بيان للشركة، أن بعض وسائل الإعلام ووسائط التواصل الإجتماعي، تداولت خبرا مفاده استعداد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لاستئناف نشاطات نقل المسافرين بداية من 15 ديسمبر المقبل.

وأضافت الشركة، إنه قد تم تداول هذا الخبر، بناء على مراسلة داخلية من مدير نقل المسافرين بالشركة موجهة إلى كافة مصالحه المختصة، بغرض اتخاذ كافة التدابير من أجل تحضير القطارات المناسبة للسير في أحسن الظروف.

وأوضحت الشركة، أن المراسلة المذكورة تشير أيضا إلى أن هذه التعليمات تأتي في حال صدور قرار محتمل لعودة سير القطارت المسافرين لاسيما نقل الطلبة الجامعيين.

وذكرت الشركة بأن قرار إستئناف حركة سير القطارات يخضع لقرار السلطات العمومية، بناء على تقييم اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الشركة، بأن عمالها وطواقمها مجندون بشكل دائم لتحضير القطارات وصيانتها ووضع الإجراءات الصحية والوقائية الضرورية تحسبا لأي قرار في هذا الشأن.