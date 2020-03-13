70 مليار صرفت لناشرين مقابل كتب وهمية

تفتح محكمة سيدي امحمد الأسبوع المقبل ملف الفساد في وزارة الثقافة و يشمل الملف 15 متهما على رأسهم وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي وبعض المدراء المركزيين.

كشفت مصادر مطلعة من التحقيقات في قضية التظاهرات الثقافية عن وجود ثغرات بالملايير في تنظيم التظاهرات الثقافية وطبع الكتب وإقامة الاحتفالات الرسمية خلال العشرين سنة الماضية، كما تبين تورط منتجين وإطارات سامية من وزارة الثقافة ودور للنشر في نهب الملايير مقابل برامج وهمية لم يتم تجسيدها وطبع كتب لم يتم إلى اليوم ، ضف إلى ذلك استفادة ناشرين مقربين من إطارات وزارة الثقافة في عهد خليدة تومي أقاما سجلا تجاريا أسبوعين قبل التظاهرات من مشاريع ضخمة لكتب حطمت الثقافة بعضها مجهول وأخرى دون مؤلف ، وكتب ذات طبع ركيك او غير علمي كالزخرفة والتصوف ، الحاجيات والثقافة الشعبية التي أكثر كلماتها بالعامية ، ناهيك عن تشكيل العديد من الإطارات الوزارية لشبكة لتنهب المال العام بطريقة ممنهجة ، في حين كانت البرامج الثقافية في النشاطات الرسمية لاتزيد عن مسرحيات للنصب والاحتيال وذر المال العام في أعين المجتمع وهو ما سيجر الإطارات رفقة الوزيرة السابقة وأمينها العام ولجنة القراءة ومسؤولين سامين إلى العدالة.

ففي مجال النشر كشفت التحقيقات أن دار للنشر من بسكرة مسقط رأس احد الإطارات السامية بوزارة الثقافة “ر ح” استفادت من مايزيد عن 70 مليار سنتيم لطبع 43 كتاب لم تطبع لحد الآن كلها مرتبطة بتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية وخمسينية الاستقلال ، حيث تم الاستماع إلى لجنة قراءة الكتب التي يرأسها الأمين العام لوزارة الثقافة “ح ح” والمكونة من 10 إطارات من الوزارة والتي تبين أنها أسندت عملية طبع الكتب إلى دار نشر ، لشقيقين من مسقط رئيس اللجنة أنشأت خصيصا لنهب المال العام، حيث استفادت من مشاريع ضخمة بعد أسبوعين من حصولها على السجل ، هذه المطبعة التي أشأت سنة 2012 باسم “ي د” تحصلت في نفس السنة على أول مشروع ب05 ملايير سنتيم لطبع 05عناوين في إطار خمسينية الاستقلال يتم في ظرف شهرين فقط في حين تم منح مشروع طبع 05 عناوين لشقيقه ب13 مليار سنتيم وهي الكتب التي تبين أنها بدون مؤلف ، كما استفادت دار نشر أخرى من نفس الولاية بسكرة من طبع 05 كتب ب5.4مليار سنتيم في إطار خمسينية الاستقلال و03 كتب ب5…2 مليار في إطار دعم الثقافة في حين استفاذ شقيق “ر ح” وهو من بسكرة والذي أسس دار نشر حديثة من مشاريع ب17 مليار في إطار دعم الثقافة والابتكار والفن ومشاريع خمسينية الاستقلال في حين استفادت دار نشر أخرى من 08 ملايير سنتيم في نفس النهج وتبين أن المشروع حصل عليه قبل الحصول على السجل التجاري ، في حين استفادت دار للنشر من بسكرة من 4.6 مليار سنتيم بعد أسبوعين من تأسيسها ، والأكثر من هذا كشفت التحقيقات أن اغلب الكتب لم تطبع وهناك عناوين وهمية وكتب أخرى بدون مؤلف.

من جانب آخر وفي إطار النشاط الإبداعي خصصت الوزارة الملايير للنشاطات الثقافية من بينها نشاطات كانت تشرف عليها مقربة من الأمين العام الممنوعة من السفر والتي استهلكت المئات من الملايير في مشاريع تبين أنها وهمية وذلك بالتواطؤ مع مقربين منها وعائلتها ببسكرة التي استغلت الفرص لاستنزاف أموال الثقافة ، هذا ومن شأن التحقيقات أن جر العشرات من الاطارات ودور النشر الذين نهب الملايير من خزينة الدولة دون المساهمة باي مشروع كما يتابع مدراء تنفيذيون بوزارة الثقافة عن تهمة التستر على القضية.

محمد بن ترار