70 مليار سنتيم تغير من موقف بلعمري وتقربه من العودة إلى الدوري السعودي

ج.ن

وافق الدولي الجزائري جمال بلعمري، على الانتقال إلى نادي الأهلي السعودي خلال فترة التحويلات الشتوية القادمة، حيث اشترط المدافع الحالي لأولمبيك ليون الفرنسي الحصول على 4 ملايير يورو، أي ما يعادل نحو 70 مليار سنتيم بالعملة المحلية، مقابل التوقيع على عقد يمتد إلى غاية جوان 2023.

ويعاني بلعمري في الوقت الراهن مع ناديه الفرنسي، حيث لم يتمكن لحد الآن من كسب ثقة المدرب رودي غارسيا، ويبقى يلازم دكة البدلاء، وهي الوضعية التي تقلق اللاعب وحتى مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي الذي يراهن كثيرا على اللاعب ويريده جاهزا للمواعيد القادمة.

للإشارة، فإن جمال بن لعمري تحصل على وقت لعب مع المنتخب الوطني خلال المواجهة المزدوجة أمام منتخب زيمبابوي في تصفيات كأس إفريقيا، حيث شارك في كل مجريات مباراة العودة في “هراري” أمام زيمبابوي إلى جانب عيسى ماندي في محور دفاع الخضر، ولم يقع في أخطاء كبيرة في هذا الامتحان الصعب في 90 دقيقة التي خاضها، وعاد بتعادل إيجابي هدفين في كل شبكة سمح للمنتخب الوطني بلوغ نهائيات “كان 2022” بالكاميرون قبل جولتين على نهاية التصفيات، رغم ذلك فإن “غارسيا” يعتبر أن الوقت لم يحن لبن لعمري للمشاركة في مباريات أولمبيك ليون.