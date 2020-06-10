7 وزراء يجيبون على 18 سؤالا شفويا بالمجلس الشعبي الوطني غدا

يعقد غدا الخميس المجلس الشعبي الوطني، جلسة علنية، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، حسب ما أفاد به الأربعاء بيان للمجلس.

وحسب المصدر ذاته أنه تمت برمجة خلال هذه الجلسة ثمانية عشر (18) سؤالا شفويا إلى سبع وزراء، ثلاثة أسئلة (03) منها موجهة لوزير الطاقة، ثلاثة أسئلة (03) لوزير الشباب والرياضة، سؤالان (02) لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سؤالان (02) لوزير التجارة، سؤالان (02) لوزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، سؤالان (02) لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وسؤالان (02) لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة”.