7 الاف قنطار منتجات فلاحية وزعها الفلاحون..باطل

وزعت فئة الفلاحين سبعة الاف قنطار من مختلف المنتجات الفلاحية على العائلات المعوزة خلال الاسابيع القليلة الماضية.

وقال الامين العام للاتحاد الوطني الفلاحين محمد عليوي, بأنه وفي إطار المشاركة في التضامن الوطني والعمل على ضرب المضاربين ومنتهزي الفرص، عمد العديد من الفلاحين الى توزيع مختلف المنتجات الفلاحية على المحتاجين في هذا الظرف بالذات بالمجان بكميات قدرت بسبعة الاف قنطار شملت البطاطا والبصل والثوم.