ألغام المحاجر تهدد بانهيار الطريق السيار

فجرت مراسلة من الجمعيات الناشطة بولاية تلمسان في مراسلة السلطات العليا للبلاد من أجل التدخل العاجل لإنقاذ نفق خط السكة الحديدية السريع والجسر الواقع بقرية المضيق 10كلم شرق تلمسان من الانهيار ومعه تبديد الملايير من الدينارات هباء منثورا، وذلك بفعل التفجيرات اليومية الالغام من قبل أصحاب المحاجر ما يؤدي إلى ظهور تصدعات خطيرة تهدد بانهياره قريبا.

هدا وأكدت المراسلة ان الاستعمال العشوائي للألغام من قبل أكثر من 10 محجرات منها محجرة لاتبعد عن النفق والجسر سوى ب800م وتعتبر الأخطر بالمنطقة،بالإضافة إلى محاجر أخرى منها ما يهدد حتى الطريق السيار شرق غرب بالقرب من قرية سيدي السنوسي التابعة لبلدية سيدي العبدلي34 كلم شرق تلمسان،هدا وقد سبق للسكان بهذه المنطقة أن احتجوا بعدما تسببت الغام المحاجر في تصدع منازلهم وتسبب الغبار المتطاير في ضياع اشجارهم المثمرة وحقولهم،هذا ،وطالب أصحاب الرسالة بتدخل وزارتي الأشغال العمومية والصناعة من أجل معالجة المشكل قبل فوات الأوان

محمد بن ترار