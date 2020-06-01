69 من المعلمين لا يحوزون شهادة الليسانس

كشف تقرير لمجلس المحاسبة خاص بسنة 2019 عن نقائص بالجملة في قطاع التربية الوطنية تخص برامج التنظيم والتكوين التي كانت تستهلك مبالغ ضخمة من ميزانية الدولة من أجل تحسين المستوى العلمي والتعليمي لموظفي القطاع الأمر الذي لم يتم خاصة لدى معلمي المدرسة الابتدائية الأمر الذي يساهم في تراجع الأداء العلي والتعليمي للقطاع.

أشار التقرير أن قطاع التربية يحوي 340الف مدرس منهم 171 إلف بالمستوى الابتدائي و108الاف بالطور المتوسط و61 ألف الطور الثانوي ، والذين أكد التقرير أن 69 بالمائة من معلمي المدارس الابتدائية و أساتذة التعليم المتوسط لا يحوزون على شهادة الليسانس ما يجعل أدائهم محدود في حين إن المستوى في التعليم الثانوي جد مقبول إذ أن 95 بالمائة منهم يحوزون على شهادة الليسانس ، من جانب أخر أشار ذات التقرير إن 24 بالمائة من عمال القطاع يتحكمون في وسائل التكنولوجيا وبمستويات متفاوتة ، وان 16 بالمائة منهم فقط من يملكون جهاز حاسوب ما يجعل القطاع بعيدا جد عن المعلوماتية والتطورات الجديد التي يستوجب أن يكون رجال القطاع يتحكمون فيها،كما أشار ذات التقرير إلى الدخول إلى شبكة الانترنيت كان تقريبا منعدما خلال سنوات 2005 و2006 وأصبح قليلا اليوم ، يحدث هذا في الوقت الذي تصرف الدولة الملايير من أجل ربط المؤسسات التربوية بشبكات الألياف البصرية التي يبدو إنها أصبحت دون جدوى وتصب في خانة تبديد المال العام إذا لم يتم استغلال هذه المجهودات من قبل الموارد البشرية للقطاع من اجل تطوير الأداء والتكوين ، وما فائدة المبالغ الضخمة التي تخصص للتكوين البيداغوجي سنويا من اجل النهوض بالقطاع.

محمد بن ترار