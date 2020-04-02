640 شخصا يغادرون اليوم مركب “الأندلسيات” بعد انقضاء الحجر الصحي

خرج اليوم، صبيحة اليوم الخميس، 640 مواطنا من الحجر الصحي بمركب الأندلسيات بوهران، بعدما قضوا فترة الحجر الصحي بالمركب لمدة 14 يوما.

وأفاد مسؤول بالمركب، لـ “البلاد.نت”، أن 640 شخصا غادروا صبيحة اليوم، وقاموا بالفحص الطبي الأخير واسترجاع جوازات سفرهم، بعد انقضاء 14 يوما المخصصة للحجر الصحي.

وحسب ذات المسؤول، فمن المنتظر أن يغادر 746 شخصا، يوم غد الجمعة، فندق مازافران بالعاصمة، بعد انقضاء مدة الحجر الصحي.

وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المواطنين، هم من قامت السلطات الجزائرية بإجلائهم من مختلف مطارات العالم، في أعقاب تعليق رحلات الطيران الجوي والنقل البحري عالميا، حيث تم وضعهم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما في إقامات فندقية، كإجراء احترازي ومنع انتشار عدوى فيروس “كورونا”.