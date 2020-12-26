63 محافظا أفلانيا يحتجون أمام مقر الحزب

تهديد بتصعيد الإحتجاج و وقفات إحتجاجية متتالية

كمال بلعربي: قيادة جماعية و التحضير للجنة وطنية لتحضير للمؤتمر

نظم مناضلو حزب جهة التحرير الوطني وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للحزب في حيدرة، مطالبين برحيل القيادة الحالية و على رأسها أبو الفضل بعجي و مسؤول التنظيم رشيد عساس.

إحتج أمس أمام المقر المركزي للحزب 63 محافظ و عدد من أعضاء اللجنة المركزية و نواب البرلمان أمام مقر الحزب العتيد، منددين بما وصفوه الممارسات الخاطئة و المواقف الصادرة عن القيادة الحالية خاصة بعد قيام بعجي باستقبال السفير الفرنسي في الجزائر، أين طالبو برحيله الفوري حفاظا على ماتبقى من المناضلين النزهاء الغير القابلين للممارسات التعسفية،حسب تعبر المحتجين و إنشاء لجنة وطنية للذهاب إلى مؤتمر جامع يمثل صوت القاعدة الوطنية. .

و هدد قيادات الحزب بتصعيد الاحتجاج إن لم تفهم انطلاقتهم السلمية على وجه المطلوب، مؤكدا بأن القيادة الحالية الفاقدة للشرعية ستحمل المسؤولية الكاملة في مآلات التصعيد التي سيعلن عنها في وقتها .

وإستنكر قيادات الأفلان خطوة بعجي باستقبال السفير الفرنسي و تكريمه من قبل الحزب العتيد، معتبرين أنها إساءة للحزب الذي يرافع لقانون تجريم الإستعمار .

و توسعت رقعة المعارضين للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، بعد الخرجة الأخيرة التي قام من خلالها باستقبال السفير الفرنسي الجزائر وتكريمه، أين فتحت الخطوة التي قام بها باب الانتقادات على مصرعيه من قبل قيادات الحزب.

وللتذكير، فإن بعجي يواجه العديد من الاتهامات من قبل عدد من أعضاء اللجنة المركزية والمحافظين بعد قيامه بتوقيع ثلاثة قرارات تتعلق بمداولات لجنة الانضباط المركزية الصادرة في حق الربيع جلايلية، قايس الطاهر ومحمد العيد تلالي، وأفاد بيان للأفلان أن لجنة الانضباط سجلت في ملفات المناضلين الثلاث توبيخا مع تبليغ الهيئات العليا بذلك، بالإضافة إلى حرمانهم من حق الترشح والتصويت لمدة سنة وتجريدهم من المهام والمسؤولية في الهيئات الحزبية مع نشرة العقوبة في النشرة الداخلية للحزب.

كمال بلعربي

قيادة جماعية لتحضير المؤتمر 11

أكد النائب البرلماني عن جبهة التحرير الوطني كمال بلعربي أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مناضلو الحزب العتيد، للمطالبة برحيل القيادة المزعومة لجبهة التحرير الوطني و على رأسها أبو الفضل بعجي و مسؤول التنظيم رشيد عساس .

طالب كمال بلعربي في تصريح خص به جريدة “الوسط” بإقالة بعجي من على رأس الحزب العتيد، و فتح تحقيق في ملابسات قضية استقباله للسفير الفرنسي بالجزائر، مؤكدا بأن ذلك يتنافى مع موقف الحزب من مشروع قانون تجريم الإستعمار الفرنسي.

و شدد النائب عن جبهة التحرير الوطني ضرورة الذهاب إلى قيادة جماعية و التحضير للجنة الوطنية للتحضير للمؤتمر 11و تنظيمه، للعودة إلى الشرعية الحزبية و تصحيح مسار الحزب “.

وهدد كمال بلعربي بتصعيد الإحتجاج ، قائلا:’ نطالب برحيل هذه القيادة في أقرب وقت ، و سنقوم بتصعيد الإحتجاج في حالة عدم إستقالة بعجي، عن طريق وقفات إحتجاجية متتالية “.

و أكد كمال بلعربي أن الوضع الحالي الحزب خارج القانون، مشيرا :” نحن خارج أجال تحضير المؤتمر 11 الذي كان من المفروض تنظيمه في ماي الماضي، لا يمكن للحزب أن يشارك في الإستحقاقات المقبلة و هو خارج القانون، قانون الحزب و نظامه الداخلي نابع من قوانين الجمهورية التي يجب إحترامها”.

وإتهم كمال بعجي بمحاوبة تعطيل المشروع ، قائلا :” تعرصت للتهديد من قبل بعجي وطالبني بالتوقف عن الحديث عن قانون تجريم الاستعمار”.

قايس طاهر

63 محافظا شاركو في الوقفة الإحتجاجية

أشار القيادي في جبهة التحرير الوطني قايس طاهر أن 63 محافظا شارك في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الحزب العتيد، للمطالبة برحيل القيادة الحالية للحزب الممثلة في أبو الفضل بعجي و مسؤول التنظيم رشيد عساس.

و ندد القيادي في جبهة التحرير الوطني قايس طاهر في تصريح خص به جريدة “الوسط” بممارسات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي ، خاصة بعد إستقبالة السفير الفرنسي في الجزائر و تكريمه، معتبرا أن هذه الخطوة هي ضد قانون تجريم الإستعمار.

و طالب قايس طاهر بانعقاد اللجنة المركزية و انتخاب أمين عام ذو كفاءة ، مشددا على ضرورة لم شمل المناضلين و عودة إطارات الحزب و مؤسسيه على غرار بلخادم و بلعياط، في حين عبر عن رفضه لتنظيم مؤتمر بالتشكيلة الحالية للحزب بقيادة بعجي ..

و قال بعجي:” بعجي يعمل ضد قانون تجريم الإستعمار، و هو متهم بأحادية التسيير ، و سياسة الإقصاء مع امناء المحافظات، و سوء التسيير في أموال الحزب”.

واتهم قايس طاهر بعجي بالدوس على القانون الأساسي ولم يحترم القانون الأساسي و النظام الداخلي، معتبرا أن كل القرارات التي صدرت تاريخ بعد 30 نوفمبر قرارات باطلة و غير قانونية “.

إيمان لواس