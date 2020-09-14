600 طالب ماستر 2 يجتازون الامتحانات الاستدراكية

انطلقت أمس بجامعة البويرة الامتحانات الاستدراكية في طور الماستر2 والتي تخص أزيد من 600 طالب موزعين على مختلف الكليات والمعاهد، وفي السياق اتخذت الإدارة جملة من التدابير لاستقبال هاؤلاء الطلبة وفقا لما ينص عليه البروتوكول الصحي الخاص بالوقاية من فيروس كورونا المقرر من طرف الوزارة الوصية والمكيف حسب خصوصيات كل جامعة من طرف خلية متابعة استئناف الموسم الجامعي 2020/2019 والتحضير للدخول الجامعي المقبل 2021/2020 برئاسة مديري المؤسسات الجامعية.

ومن بين الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة من طرف إدارة جامعة البويرة تحديد المداخل والمخارج للطلبة وكذا الأساتذة والموظفين لاحترام التباعد الجسدي، بالإضافة إلى إجبارية وضع الكمامة حيث يتم تسليم كمامات عند مداخل الجامعة للطلبة الملتحقين دون كمامة، مع ضرورة تعقيم اليدين والخضوع إلى جهاز قياس درجة الحرارة عند الدخول.ك ما أن الامتحانات تجرى في أجواء عادية حيث هيأت الهياكل البيداغوجية لهذا الظرف الخاص أين لا يتعدى حجم استقبال القاعة أكثر من 15 طالب و50 طالب بالنسبة للمدرجات وذلك لاحترام التباعد الجسدي.

وكانت هذه المرحلة قد سبقها استئناف الأساتذة وعمال التعليم العالي لعملهم بداية من تاريخ 23 أوت وكذا استئناف نشاط المكتبات وقاعات المطالعة، مع التطبيق الصارم البروتوكول صحي لكل نشاط، يتضمن خصوصا استخدام نسبة 50% فقط من قدرات استقبال المؤسسة في المرحلة الأولى.

أحسن مرزوق