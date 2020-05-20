6 وفيات و 157 جريح إثر حوادث مرور في 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفاة 6 أشخاص وإصابة 157 آخرين، فيما عرفت العاصمة أثقل حصيلة بـأربعة حوادث مرور.

وقامت الحماية المدنية خلال الفترة من 19 إلى 20 ماي بـ 2289 تدخل تخص حوادث المرور وإخماد الحرائق وعمليات التعقيم والتحسيس بمرض كورونا.

وسجلت وحدات الحماية 120 تدخل للتكفل بضحايا حوادث المرور التي خلفت 6 وفيات وإصابة 157 آخرين بجروح مختلفة، أين عرفت العاصمة وفاة شخصين وإصابة إثنين إثر 4 حوادث متفرقة.

للإشارة فقد تدخلت الحماية المدنية من أجل إجلاء ضحايا انزلاق تربة في بلدية بئر الجير بوهران أدى إلى انهيار 20 مسكنا فوضويا، فيما أخمدت حريقين صناعيين في وهران وبومرداس.