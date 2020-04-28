6 علامات مبكرة لحالة صحية مميتة ينبغي الحذر منها!

تعتبر نوبات القلب حالة طوارئ طبية خطيرة وتحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى القلب فجأة، ما قد يؤدي إلى تلف عضلات القلب بشكل خطير ويمكن أن يكون مميتا.

إذن، ما هي أعراض النوبة القلبية التي يجب الانتباه إليها؟.

يقول طبيب القلب معين عبد الله، مدير مركز أمراض الشريان التاجي في كليفلاند كلينك، إن التعرف على الأعراض يمكن أن ينقذ الحياة.

ولكن في حين أن معظم النوبات القلبية مفاجئة ولا لبس فيها، فقد يحدث بعضها بشكل تدريجي.

ويسرد الدكتور عبد الله 6 علامات إنذار مبكرة شائعة للنوبة القلبية:

• ضغط أو ضيق في الصدر (بدلا من الألم).

• ألم في الذراع أو الفك أو الرقبة أو الظهر.

• تعرق بارد.

• ضيق في التنفس.