6 دول أوروبية تبدأ في رفع قيود الحجر.. “تدريجيا”

اتخذت، اليوم الإثنين، 6 دول أوروبية تدابير احترازية من أجل رفع حالة الحجر جزئيا واحترازيا عن مدنها، وذلك بعد انحسار فيروس “كورونا” وتسجيل عدد أقل من الإصابات والوفيات.

وقد بدأت فرنسا في حركتها نحو رفع الحجر الصحي على البلاد مع السماح بعودة بعض المرافق إلى العمل، على غرار حركة القطارات والمطارات والمدارس، علما أنها ألزمت المواطنين على وضع الكمّامات في جميع تنقلاتهم.

غير أن السلطات الفرنسية وبالرغم من تخفيفها تدابير العزل، إلى أن معظم قيود الحجر الصحي تبقى سارية على سكان ضواحي باريس وشمال شرق فرنسا.

وقد جاء القرار الفرنسي بالتخفيف بسبب تسجيل لجنة الصحة 70 وفاة فقط أمس الأحد، وهي أقل حصيلة سجلتها فرنسا منذ بداية الحجر الصحي يوم 17 مارس 2020.