وزارة الصحة تدعو المتعاملين الصيدلانيين بتسوية ملفاتهم

وزارة الصحة تدعو المتعاملين الصيدلانيين أصحاب الرخص المؤقتة لتنفيذ برامج الاستيراد تسوية ملفاتهم

وجهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات دعوة للمتعاملين الصيدلانيين الحائزين على رخصة مؤقتة لتنفيذ برامج الاستيراد الخاصة بهم للحضور إلى مقرها لتسوية ملفاتهم, حسب ما أوردته الوزارة, الأحد, في بيان لها.

و جاء في البيان تدعو وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية جميع المتعاملين الصيدلانيين الحاصلين على رخصة مؤقتة من أجل تنفيذ برامج الاستيراد الخاصة بهم و استغلال مؤسساتي للحضور إلى مقرها الكائن بالمدنية و ذلك لإخطارهم بتسوية ملفاتهم