الجزائر تسجل فائضا في انتاج عدة مواد ومنتجات وتقرر رفع التجميد عن عمليات التصدير

اكد الوزيرالمنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، أن قرار التجميد عن التصدير باستثناء المواد المدعمة او تلك التي تدخل في عملية تصنيعها مواد مدعمة اتخذ في ظروف كانت مرتبطة بالوضع الصحي.

وأضاف الوزير بكاي خلال الندوة الصحفية التي عقدها رفقة وزير التجارة كمال رزيق، بمقر المركزالوطني للسجل التجاري، “لكن اتضح لاحقا أن البلاد سجلت فائض في الإنتاج بالنسبة لبعض المواد والمنتجات وهذا ما جعلنا نفتح مجال التصدير مجددا للمتعاملين الاقتصاديين”.

وأوضح في هذا الصدد ان هناك “خلية يقظة” تعمل بالتنسيق مع جميع القطاعات على ضمان استقرار السوق و تفادي ان يكون التصدير على حساب احتياجات السوق