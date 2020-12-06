5000 مواطن لا يزال عالقا بالخارج منذ بداية جائحة كورونا

طمأنت رئيسة القسم التجاري بشركة الخطوط الجوية الجزائرية سهام جوباير المسافرين بأن الرحلات والعرض متوفران يوميا، موضحة أنه هناك حوالي 2800 مقعد موفر لـ 31 رحلة من الشبكة داخلية، منها 14 رحلة يوميا بسعة 1100 مقعد, لرحالات شمال- شمال و 16 رحلة يوميا بسعة 1700 مقعد لرحلات شمال – جنوب.

و تطرقت جوباير خلال نزولها ضيفا على القناة الاذاعية الأولى إلى قضية المواطنين العالقين في الخارج و قالت تم إجلاء 32 ألف مواطن من الخارج إلى يومنا و العملية ستستمر إلى غاية إجلاء جميع المواطنين، مضيفة انه لا يوجد عدد معين لعملية الإجلاء التي انطلقت منذ أشهر وتم استئنافها مؤخرا تطبيقا للتوجيهات التي تلقيناها لإعادة المواطنين العالقين وحددت المتحدثة الأشخاص المعنيون بالعملية بالمسجلين في القنصليات وحاملي شهادة بي سي أر بالإضافة إلى تذكرة مؤكدة قبل الرحلة

وقالت ممثلة الحطوط الجوية الجزائرية, أنه يوجد حوالي 5 ألاف مواطن جزائري مسجل في القوائم عالق خارج الوطن, و هة عدد, قابل للإرتفاع خاصة وأن التسجيل في هذه القوائم يبقى مفتوحا، مؤكدة أن الخطوط الجوية الجزائرية ستوفر السعة اللازمة لإجلاء كل المواطنين العالقين.