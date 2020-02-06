50 ألف سكن لصالح أفراد الجيش الوطني الشعبي

تناولت مجلة الجيش في عددها الأخير لشهر فيفري 2020، السياسة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، والمكاسب الاجتماعية التي حققتها بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي، خصوصا في عهد الفريق الراحل أحمد قايد صالح.

وحسب ما جاء في المجلة، فقد عمد الفريق الراحل على إرساء نظام للتقييم الدوري لأثر التدابير الاجتماعية على معنويات الأفراد على مستوى النواحي العسكرية وقيادات القوات.

حيث تم انشاء 04 مراكز للراحة والعلاج الحموي، تعنى بتوفير خدمات طبية متخصصة في مجال الراحة الايتراتيجية للأفراد العسكريين، وذلك بهدف الحفاظ على اللياقة البدنية لممارسة بعض الوظائف العسكرية التي تقتضي استعدادا بدنيا مستمرا.

أما بخصوص السكن، فقد شكلت مسألة الحصول على ملكية السكن العائلي بالنسبة لأفراد الجيش موضع اهتمام خاص بالنسبة للفريق الفقيد، لما لها من أثر مباشر على معنوياتهم ومستوى أدائهم العملياتي، فقد عملت وزارة الدفاع تحت قياد الفقيد احمد قايد صالح على تحصيل 50 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج الحكومي للسكن، موزعة ما بين صيغة السكن الاجتماعي 20 ألف، صيغة عدل 20 ألف سكن، وصيغة الترقوي العمومي 10 آلاف سكن.