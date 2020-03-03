5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 5 إصابات.

وقالت وزارة الصحة عبر بيان أصدرته، أن حالتين جديدتين من إجمالي ما تم تسجيله هما لشخصين من نفس عائلة المصابين أمس.

وأوضح بيان الوزارة أن كل الحالات تتعلق بالرعية الإيطالي المسجلة في 25 فيفري الماضي، إلى جانب حالتين اُعلن عنهما ليلة أمس، وحالتين أخريين تم اكتشافهما اليوم.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت ليلة أمس الأحد، عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في البليدة، أين تم إجلاؤهما ووضعهما تحت الحجر الصحي في مستشفى بوفاريك.

وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة أمس، فإن تلك الإصابتين تخصان امرأة وابنتها، تبين أن العدوى انتقلت إليهما من قريب لهما، مغترب بفرنسا، زارهما قبل أيام.

وشدد بيان وزارة الصحة على أن التحقيق الوبائي ما يزال مستمرا لمعرفة وتحديد هويات كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع الرعية الجزائري وابنته المقيمان بفرنسا.