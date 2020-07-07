في مذكرة تتضمن رأيه في التعديلات الدستورية تلقت الوسط نسخة منها

طلائع الحريات يدعو الى تجسيد الدولة المدنية الجديد من خلال ترقية الحقوق والواجبات والرقابة على السلطات

دعا حزب طلائع الحريات في مذكرة ارائه النهائية حول مسودة تعديل الدستور الى دعم الى ضرورة دعم الدولة الوطنية الى دولة القانون عن طريق بناء منظومة دستورية ومؤسساتية صحيحة تؤمن بالرقابة وتقديم الحساب وتلقي العقاب وذلك لايتأتى الا بالانطلاق في مراجعة قوانين الاحزاب السياسية والانتخابات والسلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات مع حل المجلس السشعبي الوطني وانتخاب مجلس جديد بطرق ديمقراطية ويجب ان يضم الكفاءات للتشريع وانهاء نظام الكوطة المتحكم فيها.

هذا واشار حزب طلائع الحريات على ضرورة ضمان الدولة للحقوق المدنية والاقتصادية للمواطن التي طالب بها الحراك الشعبي منذ 22 فبراير 2019 من خلال دعم الدولة المدنية عن طريق تسهيل اقامة الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية واخلقة الحياة السياسية والعمومية بصفة عامة وفي المجال التنفذي شدد البيان على ضرورة الاسترجاع الكلي لوظيفة رئيس الحكومة ومجلسها الذي يستوجب ان يتشكل من الاغلبية البرلمانية وجعله مسؤولا أمام البرلمان ، من جانب اخر دعا ذات الحزب بالغاء مجلس الامة أو الثلث الرئاسي على الاقل لانه منتخب لايمكن فيه التعيين ،أما عن المنضومة القضائية فقد اشار الحزب الى ضرورة مراجعة كلية للمنظومة وادخال اصلاحات من شأنها تضمن استقلالية القاضي عن الوصاية في احكامه والاعتناء بالقضاة وعدم نقل القضاة لمجرد الإحكام وإنما يستوجب اقامة مجلس للقضاء يرأسه رئيس المحكمة العليا ويتكون من قضاة متقاعدين وآخرين منتخبين ، وعن رئيس الجمهورية والحكومة اكد طلائع الحريات انه يسعى الى ضمان خطاب سنوي لرئيس الجمهورية يطلع من خلاله المواطنين على المحصلات والبرنامج والابتعاد عن المتناقضات في التسيير وعلى رأسها الجمع بين ممارسة الرئاسة ووزارة الدفاع ، كما انه يقع على الحكومة الابتعاد عن الازدواجية بين التنفيذ والتشريع لعدم الوقوع في اختلالات قانونية ، واستبدل المجلس الدستوري بمحكمة دستورية من شأن المواطن الدفع امامها بعدم دستورية القوانين ويمكنها منح الحقوق والواجبات التي يبنى عليها المجتمع الجزائري الطموح من خلال مطالب الحراك الشعبي