49 محطة لخدمات الهاتف والإنترنت للجيل الرابع

إرتفع عدد محطات الإرسال لخدمات الهاتف والإنترنت عبر تكنولوجيا الجيل الرابع المستغلة فعليا بولاية معسكر إلى 49 محطة، وبقدرة إستيعاب إجمالية تقدر ب39200 مشترك، وذلك بعد أن دخلت محطة جديدة حيز الخدمة والاستغلال الفعلي خلال هذا الشهر بقرية الأمير عبد القادر التابعة لبلدية سيدي قادة.

وستوفر محطة الإرسال الجديدة، تغطية بخدمات IDOOM 4G لسكان قرى “الأمير عبد القادر” و”الزقايقية” و “دوار أولاد بوزيان”، تثبت إتصالات الجزائر من خلال مشاريعها الإستثمارية المختلفة، حرصها المستمر على توفير خدمات التدفق العالي والجد عالي عن طريق استعمال التكنولوجيات الملائمة التي تتوافق مع التضاريس الصعبة والكثافة العمرانية حسب كل منطقة وتؤكد مجددا إلتزامها بالإستجابة لتطلعات زبائنها وسكان الولاية عموما قصد المساهمة في فك العزلة عن المناطق النائية وتمكين سكانها من الإستفادة من خدمات الهاتف والإنترنت بكل راحة.