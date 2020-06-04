عرقاب: إنتاج 13 مليون طن من الوقود لتغطية الطلب على البنزين والديازال

كشف وزير الطاقة محمد عرقاب، أن استهلاك الوقود، البنزين، والديازال شهد نموا مرتفعا قدر بـ 5.1 بالمائة خلال الفترة الممتدة مابين سنة 2000 و2019.

وأضاف الوزير خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة اليوم الخميس، أن الإستهلاك الداخلي ارتفع من 5.6 مليون طن سنة 2000 إلى 14.4 مليون طن سنة 2019 لترتفع قدرات التكرير بعد إعادة تأهيل المصافي إلى 30 مليون طن بزيادة قدرت بـ 3.7 مليون طن.