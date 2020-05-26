الأفلان والأرندي والطلاق الرجعي

بقلم: احسن خلاص

رجع الحديث هذا الأسبوع عن عودة الجهازين السياسيين للسلطة وهما حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بالرغم من أن الأمر، في ظل انشغال الرأي العام بتطور جائحة كورونا وبمناقشة التعديلات الدستورية التي اقترحتها السلطة، لم يعد في صدارة الاهتمام الإعلامي الذي كان مألوفا في مناسبات عقد هذين الحزبين اجتماعات لهيئاتهما القيادية. ومع ذلك لم يكن باستطاعة المراقبين للشأن السياسي في الجزائر مقاومة الفضول تجاه غرابة تزامن موعدي انعقاد اجتماع الحزبين في مجلسيهما الوطني قصد تسوية وضعية القيادة الحزبية تحسبا للذهاب في موعد لاحق إلى مؤتمريهما العادي الذي قد يكون في الخريف المقبل.

اضطر النظام القائم خلال سنوات التسعين من القرن الماضي لإنشاء التجمع الوطني الديمقراطي كحزب ثاني للسلطة بجوار حزبها التقليدي، حزب جبهة التحرير الوطني، الذي جره الراحل عبد الحميد مهري على حين غفلة من أصحاب القرار إلى صف المعارضة في الوقت الذي كانت السلطة بأمس الحاجة إليه لتغطية الواجهة السياسية للتوجهات والقرارات التي كانت تتخذ في عز أزمة أمنية وسياسية واقتصادية حادة لم تشهد الجزائر لها مثيلا.

وبالرغم من مسارعة قيادات تقليدية في الأفلان إلى إنجاز “انقلاب علمي” على الأمين العام عبد الحميد مهري واستبداله بقيادة طيعة في نهاية عام 1996 إلا أن فكرة إيجاد عجلة النجدة قد أخذت مجراها وتقدم التفكير في تفاصيلها بعد أن قررت القوى التقنو- بيروقراطية المدنية والعسكرية إلى جانب منظمات من “الأسرة الثورية” ومجموعات الدفاع الذاتي، وهي المكونات التي كان يقودها مستشار الرئيس زروال للأمن محمد بتشين رفقة زعيم النقابة عبد الحق بن حمودة وإطارات في إدارة السلطة منهم احمد أويحيى وعبد القادر بن صالح خوض تجربة تخليص الدولة من التبعية المطلقة لحزب جبهة التحرير الوطني بإنشاء حزب جديد بداية عام 1997، فكان ميلاد التجمع الوطني الديمقراطي.

ولأن الطبيعة لا تتحمل الفراغ فقد استولى “الراندو” على جميع مفاصل الدولة متسلحا بشرعية جديدة اسمها مكافحة الإرهاب وتمكن بها كذريعة من الفوز بالانتخابات البرلمانية والمحلية لعام 1997 وهي انتخابات طعن في نزاهتها جميع الشركاء السياسيين وعلى رأسهم حزب جبهة التحرير الوطني الذي لم تشفع له رجعته بعد طلاق دام سنوات ليعود إلى الواجهة كأداة سياسية أولى للسلطة وكان عليه انتظار انتخابات 2002 ليعود إلى مكانه الطبيعي تحت سلطة الرئيس الجديد عبد العزيز بوتفليقة.

لم يكن بوتفليقة يطمئن لحزب جبهة التحرير الوطني اطمئنانا تاما، إلا أن تفكك التجمع الوطني الديمقراطي الذي عرف بانضباطه كجهاز سياسي للسلطة بمناسبة الانتخابات الرئاسية لعام 1999، إلى جماعات متباينة لكل واحدة ولاء لمرشح من مرشحي تلك الانتخابات، اضطره للاستنجاد بحزبه جبهة التحرير الوطني الذي عاد إليه عام 1989 بعد أن ترك في حلقه غصة منذ عام 1981 عندما طرد من الحزب بتصويت أغلبية ساحقة من أعضاء اللجنة المركزية.

لم تعرف لبوتفليقة رغبة في أن يجعل من حزب جبهة التحرير الوطني ولا من باقي أحزاب الموالاة قوة اقتراح سياسي بالرغم من تمكينها من الأغلبية البرلمانية وفي المجالس المحلية طيلة حكمه ولا تزال إلى اليوم تحتفظ بها. كان يحب أن يجعل من الحزب الذي أهانه منذ عشرين سنة مجرد لجنة مساندة فلا يتعدى دوره التأييد الأعمى والمطلق له الخاضع لأهوائه ومزاجه الذي دفع إلى الواجهة أمناء عامين من أمثال عمار سعداني وجمال ولد عباس ومحمد جميعي وإلى قيادات أمر واقع على رأسها بلعياط وبوشارب وعلي صديقي. وهي قيادات تدحرجت بالحزب من مرتبة الجهاز إلى مرتبة المساند العابد للكادر فقد كان آخر مظاهرها التجمع الذي عقده الحزب بالقاعة البيضاوية الذي حوله إلى “حزب الكاشير” بسبب تعبئة مواطنين من كل ولايات الوطن في حافلات لحضور التجمع مقابل ساندويتش من الكاشير.

لم تحفظ قيادات الأفلان التي نصبها محيط الرئيس بوتفليقة الرئاسي لهذا الحزب أدنى حد من الشخصية المستقلة عن هذا المحيط الذي كان على يقين من تمكين الرئيس المريض من عهدة خامسة قبل أن يأتي الحراك الشعبي ليهدم المعبد بمن فيه، إذ لم يسبق للأفلان منذ الاستقلال أن عرف مصيرا كالذي عرفه بعد 22 فبراير 2019 فقد شهد سجن اثنين من أمنائه العامين واستقالة الأمين العام عمار سعداني وعزلة قياداته القديمة من أمثال بلخادم وبلعياط وعبادة وتجميد نشاطه إضافة إلى زيغ خياراته السياسية عن التوجهات الجديدة للسلطة بعد أن ساند في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمين عام غريم الحزب عز الدين ميهوبي ضد المرشح عبد المجيد تبون الذي لم يطلب مساندة الأفلان بالرغم من انتمائه له.

وقد كان فوز تبون برئاسة البلاد بمثابة الضربة القاصمة لظهر الأفلان الذي فقد البوصلة السياسية وظل معلقا تنظيميا مشلولا سياسيا إلى اللحظة التي تقرر عقد اجتماع للجنته المركزية أواخر هذا الشهر، وهو اجتماع تنظيمي لانتخاب أمين عام وتهيئة شروط عقد المؤتمر الحادي عشر العادي بعد أن عرف الحزب عهدة خماسية من أسوأ العهدات.

وبالرغم من مرارة تجربة الخمس سنوات الماضية للأفلان والإرندي حيث أورث ارتباطهما الضيق بالسلطة مصيرا مشؤوما إلا أن إطارات كثيرة من الحزبين وعلى جميع المستويات تدرك أن محاولة إخراجهما من فلك السلطة كمن يحاول أن يخرج السمكة من البحر، فقد بدأت بوادر عودة حليمة إلى عادتها القديمة تظهر من خلال البيانات التي أصدرها الحزبان حيث أمعنا في الثناء على مبادرة تعديل الدستور وعلى محتوى وثيقة لجنة لعرابة. قد يحدث أن يكون الطلاق بين الطرفين، وهو أبغض الحلال، إلا أنه لا يعدو أن يكون استثناء يؤكد القاعدة فطلاق الحزبين مع السلطة مهما تكرر فهو طلاق رجعي دون حاجة إلى فتوى.