450 مستفيد من الدعم الريفي يناشدون الوالي

اشتكى المستفيدين من الدعم الريفي بقرة الشوف ببلدية الرويسات التابعة لولاية ورقلة من التأخر الكبير والعراقيل التي يواجهنها وهو ما حال دون حصولهم على الملكية .

طالب ممثلي زهاء 450 مستفيد من الدعم الريفي بقرة الشوف ببلدية الرويسات الواقعة 05 كلم عن مقر ولاية ورقلة ، في حديثهم مع يومية “الوسط”، والي الولاية أبوبكر الصديق بوستة بصفته رئيس مجلس الإدارة على قطاع العقار بضرورة التدخل العاجل لتمكينهم من الحصول على عقود الملكية، حيث ندد المتضررين من المشكل القائم مما أسموه بتملص الإدارة من الدور المنوط بها الهادف لتذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات بهدف استرجاع الثقة بين المواطن و الإدارة ، خاصة إذا علمنا أن المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية كان قد شدد في أكثر مناسبة على إلزامية التكفل بالنقائص المسجلة بمختلف هياكل الإدارة العمومية .

أحمد بالحاج