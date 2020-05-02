جراد يتعهد بسحب بعض النشاطات التجارية والتسهيلات لعدم انضباط المواطنين

تعهد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بسحب بعض النشاطات التجارية والتسهيلات لعدم انضباط المواطنين بشروط الوقاية من وباء كورونا.

وفي زيارة العمل التي قادته لولاية قسنطينة قال جراد “عودة ارتفاع منحى حالات الإصابة بكورونا يجعلني أتعهد بسحب بعض النشاطات التجارية والتسهيلات التي سمحت بها مؤخرا لعدم انضباط المواطنين”.

من جانب آخر، حيا الوزير الاول الهبة التضامنية للشعب الجزائري بكل شرائحه.

وأضاف جراد “لا ننسى الشركات والمؤسسات الاقتصادية، العمومية منها والخاصة، التي ساهمت بكل إمكانياتها، لتدعيم هذا النشاط الاجتماعي الاقتصادي القوي بين كل أبناء الجزائر”.

وأوضح الوزير الأول أن الحل والخروج من هذه الأزمة يكمن بتظافر الجميع.