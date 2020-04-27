رئيس جمعية العلماء المسلمين يراسل الرئيس تبون

وجه رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عبد الرزاق قسوم رسالة شكر لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عقب ما سماه “إنصاف الرئيس للتاريخ بعد تصحيحه للأجيال دور إبن باديس والعلماء بعدما كان مطموسا”.

وكتب قسوم في الرسالة :” لقد كان لموقفكم التاريخي النبيل، من خلال رسالتكم النبيلة بمناسبة يوم العلم أطيب الأثر في نفوس أبناء وبنات جمعية العلماء الجزائريين، والشعب الجزائري المسلم بصفة عامة”.

وأضاف المتحدث:” لقد أنصفتم التاريخ بموقفكم الخالد هذا، فصححتم للأجيال وللمؤرخين ولكامل شعبنا دور إبن باديس والعلماء الذي ظل مطموسا، حتى من الله على الجزائر بعهدكم فأعدتم الأمور إلى نصابها، وهو موقف سيخلده التاريخ، ويذكره لكم المنصفون”.

وتابع رئيس جمعية العلماء:” إن مبادرتكم هذه، تضاف إلى المواقف النبيلة التي ما فتئتم تتخذونها منذ وصولكم لسدة الحكم، وازدادت تميزا، في هذه الحقبة الحرجة التي يمر بها وطننا، بسبب معاناة وباء كورونا”.