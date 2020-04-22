الحكومة تتوعد المضاربين في رمضان

* عدم فتح الأسواق الجوارية

* لا تطبيق البيع الترويجي

حذر وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، كل تاجر يضارب بالأسعار، خلال شهر رمضان، بالشطب النهائي، ومنعه من ممارسة النشاط مستقبلا، وذلك طبقا لقرارات المجلس الأعلى للأمن.

حيث أكد رزيق، في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الفلاحة، أنه أسدى تعليمات لمصالحه، بتوجيه إنذار لأي تاجر، لا يحترم شروط الوقاية والسلامة الصحية، مضيفا أنه وفي حال عدم التقيد بهذه الشروط سيتم غلق المحل .

لا أسواق جوارية أو بيع ترويجي في رمضان

دعا الوزير، في ذات السياق، المواطنين إلى ضبط سلوكهم الاستهلاكي، مؤكدا أن شهر رمضان للعبادة و ليس للتبذير، مضيفا أن العديد من الإجراءات، لا يمكن تطبيقها خلال شهر رمضان، نظرا للوضع الذي تعيشه البلاد، مع تفشي فيروس كورونا، بما فيها عدم التمكن من فتح الأسواق الجوارية، ولا تطبيق البيع الترويجي، في هذا الوضع.

وأشار ذات المسؤول، أن الحكومة تعمل على متابعة الوضع، من خلال العمل والتنسيق مع المجتمع المدني، من أجل ضمان مرور شهر رمضان، في ظروف جيدة، بعيدة عن الهلع والقلق المعتاد، مؤكدا بالمناسبة، أن إطارات وزارة التجارة، سيشرفون على متابعة الوضع، في كل الأسواق، خلال الشهر الفضيل.

تخفيض سعر زيت المائدة والسكر خلال رمضان

في سياق متصل، طالب وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، مصنعي مادة زيت المائدة، على المستوى الوطني، إلى تخفيض سعر هذه المادة بمناسبة رمضان.

وذلك حسب بيان للوزارة، خاص بالظرف الصحي الحالي، الذي تعيشه البلاد، على غرار كل دول العالم، بفعل تفشي وباء كورونا ،ومن جهتهم، أبدى المتعاملون الاقتصاديون، موافقتهم المبدئية على هذا الطلب، مثمنين مبادرة وزارة التجارة، في هذا الخصوص، إلى جانب إبداء كامل استعدادهم، للتعاون من أجل رفع حجم الاستثمارات المحلية، وهذا لتعويض الواردات، وفق الرؤية المستقبلية الخاصة بهذه الشعبة ،التي تسطرها وزارة التجارة.

حيث أكد رزيق خلال ترأسه، لاجتماع مع المتعاملون الاقتصاديين، بمقر الوزارة، على ضرورة ترشيد فاتورة الواردات، وذلك فيما يخص بعض المواد الأولية التي يمكن التخلي عن استيرادها تدريجيا وتعويضها بالمنتج المحلي، وهذا في إطار المشاورات التي يجريها الوزير، مع جميع الشعب والشركاء والمعنيين.

وللإشارة فقد استقبل أول أمس الوزير، مصنعي مادة السكر، الذين دعاهم إلى تخفيض سعر هذه المادة عشية رمضان.

مريم خميسة