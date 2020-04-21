الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية: التغييرات الأخيرة في المؤسسة العسكرية عادية وطبيعية

كشف الوزير المستشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة، محند السعيد أوبلعيد، أن التبرعات المالية في إطار الجهود الوطنية لمجابهة كورونا، بلغت حتى الآن 230 مليار سنتيم إضافة إلى حوالي مليون دولار.

وقال الناطق باسم الرئاسة، خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر رئاسة الجمهورية: “أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أصدر تعليمة إلى كافة الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة للكف عن عبارة.. بتوجيهات من رئيس الجمهورية أو تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية”.

وأشار المتحدث إلى أنه بعد تجاوز أزمة “كورونا”، سيتم تشكيل لجنة مؤلفة من الهلال الأحمر وممثلي من المجتمع المدني لتقديم اقتراح للرئيس تبون بخصوص صرف هذه التبرعات.

وفي رده على سؤال حول ما يتعرض له شخص رئيس الجمهورية من حملات مغرضة، قال محمد السعيد” إن بعض الدول كانت تريد أن يبقى صوت الجزائر خافتا في الساحة الإقليمية، إلا أن الجزائر ستلعب دورها كاملا غير منقوص أحب من أحب وكره من كره”.

وأضاف في نفس السياق يقول: “لن نرد على من يقومون بحملات وقحة ووسخة ضد الرئيس وضد الجزائر، ونحن قادرون على الرد بالمثل لكننا نفضل تخصيص هذه الطاقة لبناء البلاد وليس في الرد”.

من جهة أخرى، أشار ذات المسؤول إلى أن التغييرات الأخيرة على مستوى المؤسسة العسكرية عادية وطبيعية تندرج في إطار تجديد المؤسسات.

ورد الناطق باسم الرئاسة على سؤال يتعلق بتوجه الجزائر إلى الاستدانة الخارجية بالقول: ” إلى غاية اليوم الرئيس عبد المجيد تبون يستعبد هذا الأمر”.