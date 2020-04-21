النفط الأمريكي يواصل الإنهيار.. أسعار تحت الصفر للبرميل

تواصل أسعار النفط الأمريكي، ليومها الثاني على التوالي، إنهيارها إلى أدنى مستوياتها بسبب إنهيار الطلب وسط جائحة كورونا.

حيث تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى تحت الصفر أي -4.04 .

وتعود أسباب الإنهيار التاريخي للنفط الأمريكي إلى النقص الشديد في السعات التخزينية وكذا تداعيات الفيروس الذي أدى إلى توقف النشاط الإقتصادي في عديد الدول.

كما سجل خام البرنت تراجعا كبيرا ليسجل 23.71 دولار للبرميل .

وتضررت أسعار النفط بشكل كبير من التداعيات الإقتصادية لجائحة فيروس كورونا وحرب الأسعار بين كل من روسيا والسعودية .