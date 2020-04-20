رمضان بدون صلاة التراويح

كشفت وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أن الجزائريين سيصومون شهر رمضان هذه السنة بصفة مخالفة للسنوات الماضية حيث تم التسريح بالصوم فيما سيتم الإبقاء على حظر الصلوات بالمساجد مع منع صلاة التراويح بها خلال فترة الحجر وإقامتها بالمنازل.

هذا وأشار بلمهدي إن القرار جاء بعد لقاء موسع مابين لجنة الفتوى والناطق الرسمي للجنة مراقبة تطور وباء الكورونا جمال فرار ، وتم التوصل الى ضرورة صوم رمضان لان الصوم لا يرتبط بعلاقة مباشرة بالوباء ، غير أن الأشخاص الذين يملكون رخصة صحية يمكنهم الإفطار ،أما قضية الصرة وصلاة التراويح فلا يمكن إقامتها بالمساجد لارتباطها بانتشار الوباء ، مؤكدا إن التراويح هي من النوافل وسيصليها المسلمون في المنازل .



محمد بن ترار