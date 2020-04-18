من لصوص الفلوس إلى لصوص النصوص

بقلم: الوليد فرج

‪

في شهر العلم أجدني لا أعقل ما يصنع العاقل،وانعقد لساني فما يقول القائل؟ ، و لا أدري ما يفعل الرشيد ، في مثل هذا الأوضاع ، التي انتهت بنا في وحل العقول ، و سوافل الأمور ، و مهين الأخلاق ، بلغت من الرطانة و الإسفاف حدا ، لا حد دونه ، ولم يبلغه في تاريخنا أحد قبلنا.

فمن (حطيط كعب) قلم الراقية آسيا جبار ، إلى انحطاط ناهبة الروائي العراقي حيدر حيدر ، ومن سحائب الإبداع الحبلى بثمار العقل للكبير الطاهر وطار ، إلى الواثب على أفكار صاحب رائعة مزرعة الحيوان ، ومن الشرفات السامقة ، لبن هدوقة ، إلى مكبات السرقات الأدبية الوضيعة ، لعمالقة السرد كخوسي سراماغو في روايته العمى التي نهب فكرتها لص صغير و يورهان باموك صاحب رائعة إسمي أحمر التى سلخ صورها غر متنافخ ، و من الغباء أن تتلصص على القلاع المحصنة براقي الإبداع لحملة نوبل للآداب ، لأن أمرك سوف ينفضح آجلا أم عاجلا .

يتدارس أهل الأدب ما يسمى التناص ، و في هذا الحقل يتناولون ما تناقح بين النصوص و ما تشابه فيها من معاني وأسلوب و ما تأثر فيها ، بعضه ببعض ، وما تفاعل بين اللاحق منها ، بالسابق . و لضيق المقام نحيل القارئ الكريم للكاتب (جيرار جينيت) فهو أجود من فصل في المسألة ، في كتابه (التعالي) و كتاب (عتبات)، كي يستوثق هل نحن أمام لصوص نصوص ؟ أم هي تعالقات فنية إبداعية لا مناص من يقع معمار النصوص تحت سلطان بعضه البعض ، كما قالت (جوليا كريستيفا).

إن نقل صورة إبداعية بتفاصيلها و أركانها ، كأن يروي الكاتب على لسانه وهو ميت ، كما فعلها نابت في حقل الكتابة عندنا في الجزائر ، يكون قد تلبس بالسرقة الأدبية ممن هو أكبر منه ، واستعجل قلمه بما لا تمكله سَعة محبرته ، ولا رهق مخيلته ، فعمق النفس السردي قد يشي بصاحبه فالصورة التي سطا عليها ، إبداع فيها قبله التركي (يورهان باموك) في رواية إسمي أحمر .

و من النابتة الجدد أيضا ، في حقل طفيليات الكتابة ، من سطا على رواية (العمى) للبرتغالي خوزيه ساراماغو ، فوثب على معمارها ناهبا فكرة مرض العمى الذي أبدع (فجل الجبل ساراماغو) في نشره على مدينة كاملة ، ليترك القارئ يبحث عن المغزى من طمس نور العيون و ما يحدث بعد العمى ، ليأتي صغير جزائري ، ألف التنافخ مع أسراب الذباب السيبراني التي تطن حول تفاهاته التي ينشرها ، و الأغلاط الفكرية التي يبثها ، ولفقر عقله لم يجد ما يطعم به غروره غير السطو على فكرة جبل راسي ، يشد أرض الإبداع.