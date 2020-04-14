مالكو الإبل بالجنوب يطالبون سوناطراك بالتعويض

ناشد العشرات من الموالين و أصحاب الإبل في الولايات الجنوبية و بالأخص في المناطق النفطية ، سوناطراك من أجل وقوفها على حجم الأضرار و الخسائر التي تخلفها جراء عملية الحفر عن الآبار البترولية ، و التي تستعمل أثناء عملية الحفر مواد كيميائية سامة ، تهدد حياة الثروة الحيوانية من الإبل ، و قد دق العارفين و المتتبعين للوضع ناقوس الخطر.

قال العشرات من المتضررين من المشكل القائم في حديثهم مع يومية “الوسط”أن الوضع المتأزم يخلف سنويا مصرع 100 رأس من الإبل ، و التي لا تختلف من سنة لأخرى ، تلك الخسائر التي يتكبدها أصحاب الإبل من الموالين لوحدهم بكل من ولايات تمنراست ، ايليزي، أدرار وورقلة ، مع التماطل البارز من الجهة المعنية و المتسببة في هلاك ثروتهم ، و المتمثلة في سوناطراك ، كما أن هذه الأخيرة لا تنتهج طرق وقائية أثناء البحث من أجل حماية الحيوانات من خطر المواد الكيميائية ، و الذي لا يكون الحد من أخطارها إلا بنصب سياج حول البئر ، و كذا منح أولوية مطلقة لنظافة المكان بعد عملية الحفر ، إذ من شأن ذلك أن يساهم حتما في القضاء على مخلفات البترول الخطيرة .

و في سياق متصل ، فقد طالبت الجهة المتضررة من الوضع البيئي الكارثي و الخطير ، شركة سوناطراك بتحملها أعباء الخسائر ، و المباشرة في عملية تعويض أصحاب الإبل عن كل رأس غنم يتم هلاكه بسبب مخلفات البترول التي تسببها ، كما طالبوها بتسييج أماكن حفر البئر حتى لا يقترب إليها الحيوانات التي تتردد على المكان ، و خاصة منها الإبل ، إذ من شأن ذلك أين يميز المكان على بعد أمتار ، تكون كافية لرؤيتها و تغيير المسار قبل التضرر من المواد السامة ، مع ردم مكان الحفر بعد العملية .

نجاة ،ح