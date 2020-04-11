ارتفاع قياسي لعمليات الدفع الإلكتروني

* إجراء 274.624 معاملة عام 2019

شهدت عمليات الدفع الالكتروني عبر الإنترنت ارتفاعا ملحوظا منذ بداية تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد, حسبما أفاد به مدير تجمع النقد الآلي, مجيد مسعودان.

واوضح المدير قائلا “لقد لاحظنا أن التعاملات المالية عبر الإنترنت زادت بشكل كبير منذ بداية الأزمة الصحية, إذ يفضل الكثير من الناس استخدام بطاقاتهم لتجنب الذهاب إلى البنوك أو فروع سونلغاز أو سيال, الخ” ووفقًا لأرقام التجمع النقدي, بلغ عدد عمليات الدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقة البينبنكية والبطاقة الذهبية لبريد الجزائر بين 1 جانفي و 30 مارس, 441.531 عملية, أي ما يعادل نصف عدد العمليات المسجلة في عام 2019 بأكمله (873.679 عملية عبر البطاقتين).

يذكر أن تجمع النقد الآلي شرع في جانفي 2020, بإدماج أرقام بريد الجزائر في إحصائياتها والتي كانت تقتصر فقط على الأنشطة المصرفية فقط.

وأضاف مسعودان أن البنوك, من جهتها, استغلت الظرف للعمل على توجيه عملائها أكثر لتفضيل استخدام الوسائل الإلكترونية, وبالأخص الدفع عبر الإنترنت ومحطات الدفع الالكتروني من جانبهم, يرى العديد من التجار أنه مع القيود المفروضة على التنقل خلال هذه الفترة, فإن أفضل طريقة لبيع سلعهم هي إتاحة إمكانية الدفع عن بعد عبر البطاقة الالكترونية, وفقًا للسيد مسعودان الذي أكد بأن تجمع النقد الآلي تلقى خلال هذه الفترة الأخيرة “عددًا لابأس به” من طلبات الاعتماد من المتعاملين الذين يرغبون في بيع السلع عبر الإنترنت.

وشهدت عمليات الدفع عبر الإنترنت زيادة غير مسبوقة بنسبة 51,5 بالمائة في عام 2019, مدفوعة بشكل خاص بالزيادة في عمليات شراء تذاكر الطيران وبروز مقدمي الخدمات على شبكة.

وحسب أرقام تجمع النقد الآلي, وهو هيئة الضبط لنظام الدفع الإلكتروني في الجزائر, تم إجراء 202.480 معاملة مالية خلال عام 2019 عن طريق البطاقة البينبنكية بمبلغ إجمالي قدره 503,87 مليون دج, مقابل 176.982 معاملة في 2018 بقيمة 332,59 مليون دج.

ووصل العدد التراكمي لعمليات الدفع الالكتروني عبر الإنترنت منذ عام 2016 إلى 494.672 معاملة في نهاية عام 2019, بزيادة نسبتها 69 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2018 وبلغت القيمة التراكمية لهذه العمليات 1,12 مليار دج في نهاية 2019, محققة بذلك نموا بنسبة 82 بالمائة مقارنة بنهاية 2018 وترجع هذه الزيادة أولا إلى ارتفاع عدد المواقع الجزائرية التي تقدم خدمة الدفع عبر الإنترنت من 31 إلى 45 موقعا وكان النقل هو القطاع الذي سجل أعلى مستويات الارتفاع في 2019 بـ 6.292 عملية دفع مقابل 871 في 2018 (+ 622,39 بالمائة) و”مع عودة شركة الخطوط الجوية الوطنية الجزائرية (بعد فترة تعليق خدمة الدفع الإلكتروني على موقعها), شهدت عمليات الدفع زيادة كبيرة من حيث الحجم والقيمة”, حسب تحليل السيد مسعودان.

وفي هذا الصدد, يذكر المدير بأن النقل يعد أكثر المجالات الواعدة في مختلف أنحاء العالم, من حيث تدفقات الدفع الإلكتروني, مؤكدا اهتمام تجمع النقد الآلي بمواصلة تعزيز الدفع عبر الإنترنت في شعب أخرى من هذا القطاع مثل النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية وكذلك المترو والطرق السريعة.

وتميز 2019 أيضًا ببروز قطاع الخدمات, الذي سجل خلال هذا العام أول معاملاته على الإنترنت, مع 5.056 عملية دف الكتروني.

ويتكون هذا القطاع أساسا من خدمات حجز الفنادق في الجزائر, وشراء الصحف, ودفع مصاريف التكوين أو خدمة معالجة ملف التأشيرة وواصلت القطاعات الأخرى نموها المطرد, مع 38.806 عملية لشركات الكهرباء والمياه (+ 30,56 بالمائة), 2.432 عملية للخدمات الإدارية (+ 67,15بالمائة), 8.342 عملية لشركات التأمين (+29,55 بالمائة) و 141.552 لشركات الاتصالات

(2,21 بالمائة).

وفيما يتعلق بمحطات الدفع الإلكترونية, فقد تم إجراء 274.624 معاملة عام 2019 بمبلغ إجمالي قدره 1,92 مليار دج وجاء هذا النمو المقدر ب 43,56 بالمائة كثمرة للتعميم التدريجي لاستخدام محطات الدفع الالكتروني في الجزائر خاصة في الفضاءات التجارية. ففي نهاية 2019, ارتفع عدد المحطات قيد الاستغلال إلى 23.762 محطة (+ 54,33 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2018).

من جهتها, ارتفع عدد عمليات السحب من الموزعات والشبابيك الآلية في 2019, محققة 9.929.652 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 189,31 مليار دج, بزيادة قدرها 16,24 بالمائة مقارنة ب 2018 .

وتعزى هذه الزيادة إلى توسع الشبكة البنكية للموزعات بنسبة 12,49 بالمائة حيث ارتفع عدد الموزعات والشبابيك الآلية من 1.441 جهاز في 2018 إلى 1.621 جهاز في العام الماضي.

ع.غ