4 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور عنيف بمعسكر

خلف حادث مرور خطير وقع صبيحة اليوم في حدود الساعة الثانية والربع، مقتل 4 أشخاص وإصابة شخصين بجروح خطيرة ومتفاوتة بمعسكر.

الضحايا تتراوح أعمارهم مابين 7 و37 سنة، ووقع الحادث إثر اصطدام سيارة نفعية من نوع بيجو 301 تحمل ترقيم ولاية وهران، بشاحنة من نوع اسيزي تحمل ترقيم ولاية غليزان.

وذلك على مستوى الطريق السيار شرق غرب على مقربة من محيط محطة البنزين بابا علي بإقليم بلدية المحمدية في ولاية معسكر .

وقد سارعت مصالح الحماية المدنية لمركز إسعاف الطرقات رأس العين عميروش، مدعمة بوحدة المحمدية بالتدخل في عين المكان.

قدمت ذات المصالح الإسعافات الأولية للجريحين، بينما تم نقل جثث القتلى إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية دحو دحاوى.

واستنادا إلى مصادر محلية فإن أفراد العائلة كانوا في سفرية بعين وسارة، وهم في طريقهم إلى مدينة وهران.

وتمثلت قائمة الضحايا في : “ق.ن” 37 سنة ، و”ق.م” 7 سنوات، و”ق.م” 9 سنوات، و”ع.م” 14 سنة.