4 طرق ذكية ستحفزك على ممارسة الرياضة

استخدم المذّكرات اللاصقة

اكتب هدفك الممكن تحقيقه لهذا اليوم في مذكرة لاصقة، على سبيل المثال “سأقوم بإجراء 20 تمرين رياضي عند السابعة صباحاً” ودوّن النتيجة، فمثلاً إذا لم تكن قادراً على القيام بالمهمة اكتب “عدم ممارسة ألعاب الفيديو بعد العمل” وحفرّ نفسك بالمكافأة التي تريدها بعد إنجاز المهمة.

** قم بلصق الملاحظة على اكثر جزء مرئي في منزلك حتى تتمكن من رؤيتها بسهولة، مثل المرآة أو باب الثلاجة.

الإحماء:​​​​​​​

مهم جداً قبل بدء التمارين الرياضية حيث أنها تهيأ عظامك وعضلاتك لممارسة تمرينات ثقيلة، والتدليك من أهم وأمتع تمارين الإحماء.. لماذا؟ حيث أنه يقوم بضبط عقلك على أنك تقوم بذلك لتجهيز نفسك للتمرين وتهيئة جسدك بشكل كامل لممارسة الرياضة، كما أنها طريقة رائعة لعلاجك نفسياً.

ابحث عن رفقاء التمرين​​​​​​​

قد يكون العمل مملاً ومجهداً إذا كنت بمفردك، فلم لا تتصل بصديق وتشجعه على الانضمام إليك، ربما لديك العديد من الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي الذين ينتظرون أيضاً العثور على أصدقائهم في التمارين، ويمكنك إنشاء مجموعة لتشجيع أصدقائك على تجربة اليوغا أو ممارسة الرياضة بعد العمل.

قم بتشغيل الموسيقى​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​

إذا كنت من محبي الموسيقى، فاستخدم هذا الاهتمام لصالحلك شغل الموسيقى المفضلة لديك، ويفضل أن تكون أغنية سعيدة وحيوية لتحفيز جسمك على التحرك.. وإليك كيفية دمج الموسيقى في التمرين:

استخدم سماعات خارجية أو سماعات أذن مع الحرص على التمرين في الهواء الطلق، حيث يساعدك ذلك على أن تصبح أقرب إلى الطبيعة، ثم اضبط موسيقاك المفضلة كإنذار، بحيث بمجرد سماعها تتذكر بأن الوقت قد حان لممارسة الرياضة.. وحمّل أحدث الأغنيات وانطلق!