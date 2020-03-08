4 سنوات حبسا نافذا لشابين رموا شرطيا من سطح مركبة بالبريد المركزي

أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية في حق شابين رموا شرطيا من سطح مركبة.

الشابان “هـ.ز” “38 سنة” و “س. ي” “28 سنة” المتواجدان رهن الحبس بالمؤسسة العقابية الحراش تمت متابعتهما بتهمة محاولة القتل العمدي و جنحة الإعتداء بالعنف على رجال القوة العمومية.

تعود تفاصيل القضية بعد انتشار تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شابين يعتديان على شرطي خلال إحدى مسيرات الجمعة في ساحة البريد المركزي.

الواقعة حدثت عندما حاول المتظاهرون تجاوز الحاجز الأمني الذي منعهم من الوصول إلى سلالم البريد المركزي، ليقوم بعدها الشابان

بالاعتداء على الشرطي ورميه من سطح عربة الشرطة.