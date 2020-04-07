الدرك الوطني يصدر بيانا بخصوص أعمال العنف التي اندلعت بحي المالحة في العاصمة

تمكنت فصيلة الأمن والتدخل التابعة للدرك الوطني ببئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، من توقيف عصابة إجرامية خطيرة بثت الرعب والهلع في وسط سكان حي المالحة ببئر مراد رايس.

وحسب بيان للدرك الوطني، فان العملية جاءت على اثر بلاغ تلقاه مركز العمليات بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالجزائر مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالاشتباك بواسطة أسلحة بيضاء بحي عدل 1516 عين المالحة ببلدية جسر قسنطينة.

وأضاف البيان، أنه على اثر ذلك تم تشكيل دورية مدعمة بفصيلة الأمن والتدخل على الفور، ومكنت عملية التدخل السريع من توقيف مجموعة من المنحرفين من ذوي السوابق قاموا باقتحام شقة لأحد المواطنين وتهديده بسلاح أبيض، غير انه تم السيطرة على الوضع وشل مخططاتهم الاجرامية الخطيرة.

حيث اسفرت هذه العملية النوعية من توقيف 09 موقوفين كانوا مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء متمثلة في سيف تقليدي الصنع، ساطور، سكاكين كبيرة الحجم وعصي خشبية مدببة بمسامير.

وأوضح البيان، أنه بعد انتهاء الاجراءات القانونية، سيتم تقديم هؤلاء أمام وكيل الجمهورية المختص اقليميا بجناية تكوين جمعية أشرار للاعداد لارتكاب فعل اجرامي، جنحة انتهاك حرمة منزل ، جنح عرقلة سير عمل المؤسسات والاعتداء على حياة اعوانها، التهديد بالعنف باستعمال اسلحة بيضاء ، التحطيم العمدي لملك الغير وحمل سلاح ابيض دون سبب قانوني.

وفي الاخير، أوضح بيان الدرك الوطني، أن الفيديوهات المتداولة في هذا الخصوص على اساس ان هؤلاء الموقوفين قاموا باثارة الفوضى ورفض الانصياع إلى اجراءات الحجر الصحي، مشيرة إلى أن الحقيقة تم توقيف هؤلاء لارتكابهم لجرائم تمس القانون العام.