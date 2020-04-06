6 جامعات تشارك في إختبار الكشف عن “كورونا”

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور اليوم، أنه تم تسخير 6 جامعات جزائرية لإجراء شرائط تحاليل الكشف عن “كورونا” في ظرف ساعات بالتنسيق مع معهد باستور، إذ تُعد الخطوة سابقة بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصناعة.

وأوضح الوزير شيتور خلال زيارة تفقدية رفقة وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم للوقوف على مشاريع البحث العلمي لمجابهة كورونا، أنه “طلب استغلال أطروحات التخرج فيما يتماشى ومتطلبات المجتمع، حتى تتمكن الجامعات من التصنيع في السوق، مشيرا بأن 25 بالمائة من المواد المستوردة يمكن صناعتها في الجزائر، وهو ما تم فعله جراء تفشي وباء كورونا.

كما شدد الرجل الأول في مبنى بن عكنون بأن الدولة ستوفر كل الإمكانيات لتتمكن الكفاءة من تفجير قدراتها، خاصة وأن خريجو الجامعات استطاعوا خلق نماذج علمية يفتخر بها منذ انطلاق أزمة “كورونا”.