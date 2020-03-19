الاطباء الجزائريون في الخارج يقفون مع بلدهم لمواجهة وباء كورونا

بقلم مكاوي علي جنيف

في إطار الأزمة الصحية الي تجتاح العالم بصفة عامة و والجزائر بصفة خاصة، اطلق مكتب الجزائر لجمعية الصداقة الشعبية الجزائرية الفرنسية بالتنسيق مع المجتمع المدني في الجزائر وفي الخارج تنظيم حملة تطوعية لتدعيم مؤسساتنا الصحية الجزائرية لاقتناء لوازم صحية لمواجهة فيروس كورونا (COVID19) و لهذا وجه النداء الى الخيريين و ذوي البر والاحسان ورجال الاعمال ليقوموا بمد الجمعية بالعون و المساعدات لان الجزائر في امس الحاجة لأبنائها داخل وخارج الوطن.

وجاء تنظيم المبادرة على خلفية وقوف الاطباء الممارسيين في الخارج على حجم الاضرار التي يتسبب بها الفيروس وسرعة وقوفهم الميداني على كيفية التصدي الى هذه الجائحة والخبرة السريعة التي اكسبهم اياه التعامل مع الوباء و في ظرف وجيز في بلدان عملهم و واقامتهم .

وتعد جمعية الصداقة الشعبية الفرنسية الجزائرية ذات باع في الميدان لتأطيرها العديد من البعثات الطبية في الجزائر وتضم في صفوفها الكثير من المتخصصين الطبيين ما جعلها تنحوا هذا المنحى والمبادرة بناءا على الدراسة الميدانية والتقارير التي تحصلت عليها والتي سمحت في تبني هذه الاستراتيجية كاحل فعال لمواجهة الفيروس في الجزائر ورصد الاليات المثلى لذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والتضامن .

كما اكد رئيس الجمعية حسام كريب “ان الوقت يضغط للاسراع في اقتناء اسرة الانعاش واجهزة التنفس الاصطناعي الضرورية في العملية ولواحق طبية اخرى كالكمامات المخصصة للطواقم الطبية لان سعرها يرتفع في السوق العالمية واجال التسليم تتباعد بينما سرعة الفيروس لا يمكن وقف انتشاره ”

وتشير الدراسة التي قام بها الاخصائيين انه يتوجب توفير على الاقل 1500 سرير انعاش لتكون هناك اريحية للمستشفيات للتصدي للوباء بغض النضر عن المستلزمات الطبية الجانبية .

وشدد الدكتور كريب حسام على “ان يتحلى الجزائريين باكثر وعي والتزاما بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات الجزائرية اسوة بما تعارفت عليه الدول في مثل هذه الظروف الطارىة التى فرضها وباء كورونا القاتل ”

وفي ظل هذه الظروف جدد الدكتور حسام الدعوة لجميع الجزائريين اينما وجدوا وعدم التاخر بالدعم المالي وبسرعة للمبادرة وتحصيل المال الكافي وفي وقت وجيز واستشهد بجيراننا في تونس اذ “اقتطع كل الموظفيين في مختلف القطاعات حصة من رواتبهم لاقتناء 200 جهاز تنفس والالاف من الاقنعة ووقو ف الجالية وراء بلدها والجزائريين بامكانهم فعل اكثر ” وكله ثقة في ذلك