الفقر، المرض، الفساد، التخلف، العنف …من المسؤول عن كل هاته المظاهر أو الظواهر الإجتماعية التي يفترض أن نكون قد تجاوزنها بعقود من الزمن أو الأزمنة؟ إستفهامات كثيرة تنتابنا اليوم وكلها تصب في مدخل الحقبة التاريخية التي تكاثر فيها الفساد وأمسكت فيها العصابة بقبضة من حديد على كل القطاعات دون إستثناء لتستنزفها الى آخرها، فتخلف بذلك لوحة سوداء يظهر فيها المواطن الضحية الأولى والوحيدة بسبب قانون هجر طيلة عشرون سنة في أدراج عدالة هشة سيطر عليها المال والنفوذ.

أمسوأنااتصفحمايبثهالفيسبوكمنسموم يومية وقعت عيناي على صراخ مجموعة من عمال القناة التلفزيونية دزاير نيوز، كررت سماع ومشاهدة الفيديو العديد من المرات مصدومة ومنزعجة لدرجة لا توصف لما الحق بزملاءنا من ضرر إجتماعي ومعنوي بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم طيلة ثمانية أشهر ناهيك عن الذين طردوا في وقت سابق بسبب مطالبتهم بتسوية وضعيتهم وحداد لم يدخل السجن بعد، فتساءلت … ما الحافز الذي يجعل رجل أعمال مثل حداد تدفقت لديه وعليه الأموال بالحجم الذي لا يمكن حتى تحديده ان يمتنع من مراعاة ّهؤلاء العمال في قوتهم اليومي ما الذي يجعل ثري، كان سارقا أو شرعيا أن يمتنع من دفع أجور العمال؟ وهل غضب وإنتفاظ هؤلاء الإعلامين والتقنيين يكفي لرد الظلم والحقرة التي تعرضو لها طيلة إنظمامهم لتلك المؤسسة ؟ المسؤول الأول للمجموعة groupe etrhb أو صاحب قناتي دزاير نيوز ودزاير تيفي وجريدتي الوقت باللغتين، قابع اليوم في سجن الحراش لكن أمواله وعتاده وإمكاناته وأصول الشركة كلها بين ايدي الدولة، أو بالأحرى بين أيدي المتصرف الإداري الذي كلفته الدولة بتسيير الوضع وإيجاد الحلول التي تحق الحق وتبطل الباطل، وتجعل المواطن الجزائري يطمئن لقرارات يعتقد أنها نابعة من إرادة إرساء العدالة واسترجاع الحقوق المسلوبة.

إننا على مدخل رمضان الكريم وعلى المتصرف الإداري أن يتحمل مسؤوليته كاملة ويترجم عبر تصرفاته وقراراته مدى تواجد وقوة وعدالةالدولة الجزائرية.